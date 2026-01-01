FUXA je open-source SCADA/HMI/dashboard platforma izgrađena u potpunosti za web. Drag-and-drop editor radi u pregledniku, tako da inženjeri mogu dizajnirati simulacije postrojenja, nadzorne ploče i zaslone operatera bez instaliranja vlasničkih alata — a isti se zasloni prikazuju na bilo kojem uređaju s preglednikom.

Samostalno hostiranje FUXA-e na vlastitom VPS-u čuva podatke o oznakama, projektne datoteke i vjerodajnice uređaja unutar infrastrukture koju kontrolirate, što je važno za OT okruženja gdje je SCADA hostirana u oblaku rijetko opcija. Node.js runtime dolazi s izvornim upravljačkim programima za Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT i Ethernet/IP, tako da može komunicirati s postojećim PLC-ovima i terenskim uređajima bez dodatnih pristupnika.