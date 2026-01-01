Postavite FUXA jednim klikom.
Web-bazirani SCADA/HMI softver otvorenog koda za dizajniranje vizualizacija procesa u stvarnom vremenu i povezivanje s industrijskim uređajima.
Odaberite VPS plan za FUXA
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FUXA
FUXA je open-source SCADA/HMI/dashboard platforma izgrađena u potpunosti za web. Drag-and-drop editor radi u pregledniku, tako da inženjeri mogu dizajnirati simulacije postrojenja, nadzorne ploče i zaslone operatera bez instaliranja vlasničkih alata — a isti se zasloni prikazuju na bilo kojem uređaju s preglednikom.
Samostalno hostiranje FUXA-e na vlastitom VPS-u čuva podatke o oznakama, projektne datoteke i vjerodajnice uređaja unutar infrastrukture koju kontrolirate, što je važno za OT okruženja gdje je SCADA hostirana u oblaku rijetko opcija. Node.js runtime dolazi s izvornim upravljačkim programima za Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT i Ethernet/IP, tako da može komunicirati s postojećim PLC-ovima i terenskim uređajima bez dodatnih pristupnika.
FUXA ključne značajke
Web-bazirani uređivač
Dizajnirajte SCADA zaslone, nadzorne ploče i alarme izravno u pregledniku pomoću editora povuci-i-ispusti — nije potreban inženjerski alat samo za Windows.
Industrijski protokoli
Izvorni upravljački programi za Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT i Ethernet/IP povezuju FUXA-u s PLC-ovima i terenskim uređajima odmah po instalaciji.
Oznake u stvarnom vremenu
Povežite elemente na zaslonu s oznakama uređaja uživo i pratite ažuriranje vrijednosti u stvarnom vremenu s ugrađenom podrškom za povijesne podatke za trendove i izvješća.
Alarmi i događaji
Konfigurirajte alarme temeljene na pragu s tijekovima rada potvrde i pohranite povijest događaja za revizije i analizu nakon incidenta.
Grafike temeljene na SVG-u
Skalabilna vektorska grafika čuva prikaze oštrima na bilo kojoj veličini zaslona, od HMI-ja operatera do velikih preglednih nadzornih ploča na zidu kontrolne sobe.
Skriptabilna logika
Dodajte prilagođenu JavaScript logiku za rukovanje izračunima, transformacijama i uvjetnim ponašanjem bez ponovne izgradnje aplikacije.
Zašto pokrenuti FUXA na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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