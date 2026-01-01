Postavite Eclipse Hawkbit instalacijom jednim klikom.
Upravljanje ažuriranjima IoT-a otvorenog koda za implementaciju firmwarea i softvera na flote povezanih rubnih uređaja.
Odaberite VPS plan za Eclipse Hawkbit
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit je pozadinski okvir neovisan o domeni za implementaciju softverskih ažuriranja na ograničene rubne uređaje, pristupnike i kontrolere povezane s mrežama temeljenim na IP-u. Izgrađen na Javi i Springu, pruža poslužiteljsku infrastrukturu koja je potrebna operaterima flote za zakazivanje, ciljanje i nadzor bežičnih ažuriranja u industrijskim razmjerima.
Samostalno hostiranje Hawkbita na vašem vlastitom VPS-u drži inventar uređaja, binarne datoteke artefakata i telemetriju implementacije pod vašom kontrolom, bez naknada po uređaju ili ovisnosti o dobavljaču. Izlaže Direct Device Integration API za uređaje i Management API za orkestriranje kampanja iz vaših vlastitih alata.
Eclipse Hawkbit ključne značajke
Ciljana uvođenja
Definirajte grupe za uvođenje prema atributima uređaja i ažuriranja napretka u kontroliranim valovima s pragovima uspješnosti i okidačima za automatsko vraćanje.
Spremište artefakata
Učitajte, verzionirajte i poslužite firmware slike, OS pakete i pakete aplikacija iz ugrađenog spremišta artefakata uz provjeru kontrolnog zbroja.
API izravnog uređaja
Uređaji ispituju DDI REST sučelje kako bi dohvatili dodijeljena ažuriranja, prijavili napredak i potvrdili rezultate instalacije bez prilagođenog transportnog koda.
Multi-tenant spremno
Izolirajte flote uređaja, korisnike i softverska spremišta po zakupcu — korisno za upravljanje implementacijama korisnika ili odvajanje linija proizvoda.
Upravljanje REST API-jem
Upravljajte implementacijama, ciljevima, skupovima distribucije i softverskim modulima programski za integraciju s CI/CD cjevovodima i postojećim operativnim alatima.
RabbitMQ sabirnica događaja
Strimajte promjene stanja uređaja i događaje implementacije u RabbitMQ kako bi nizvodni sustavi mogli reagirati u stvarnom vremenu bez anketiranja baze podataka.
Zašto pokrenuti Eclipse Hawkbit na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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