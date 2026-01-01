Eclipse Hawkbit je pozadinski okvir neovisan o domeni za implementaciju softverskih ažuriranja na ograničene rubne uređaje, pristupnike i kontrolere povezane s mrežama temeljenim na IP-u. Izgrađen na Javi i Springu, pruža poslužiteljsku infrastrukturu koja je potrebna operaterima flote za zakazivanje, ciljanje i nadzor bežičnih ažuriranja u industrijskim razmjerima.

Samostalno hostiranje Hawkbita na vašem vlastitom VPS-u drži inventar uređaja, binarne datoteke artefakata i telemetriju implementacije pod vašom kontrolom, bez naknada po uređaju ili ovisnosti o dobavljaču. Izlaže Direct Device Integration API za uređaje i Management API za orkestriranje kampanja iz vaših vlastitih alata.