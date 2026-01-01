Postavite Drizzle Gateway instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran studio za upravljanje bazama podataka izgrađen na Drizzle ORM ekosustavu s vizualnim stvaranjem upita i podrškom za više baza podataka.
Odaberite VPS plan za Drizzle Gateway
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Drizzle Gateway
Drizzle Gateway je poboljšana, samostalno hostirana verzija Drizzle Studija koja programerima i administratorima baza podataka pruža sveobuhvatno web-sučelje za upravljanje njihovim bazama podataka. Izgrađen na ekosustavu Drizzle ORM-a, omogućuje napredno stvaranje upita, vizualizaciju sheme u stvarnom vremenu i upravljanje migracijama u jednom alatu dostupnom iz bilo kojeg preglednika.
Aplikacija podržava više istodobnih veza s bazama podataka, čineći je centraliziranim čvorištem za timove koji rade u razvojnim, testnim i produkcijskim okruženjima. Zaštita glavnom lozinkom osigurava pristup, dok trajna pohrana čuva sve konfiguracije veza i spremljene upite netaknutima nakon ponovnog pokretanja. Samostalno hostiranje osigurava da osjetljivi podaci za pristup bazi podataka nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu.
Drizzle Gateway ključne značajke
Vizualni graditelj upita
Izradite i izvršavajte upite baze podataka putem intuitivnog sučelja uz sigurnost tipa — nije potreban sirovi SQL za uobičajene operacije.
Vizualizacija sheme
Pogledajte strukturu i odnose svoje baze podataka u vizualnom dijagramu u stvarnom vremenu koji se ažurira kako unosite promjene sheme.
Veze s više baza podataka
Upravljajte vezama na više baza podataka istovremeno, prebacujući se između okruženja bez napuštanja sučelja.
Upravljanje migracijama
Generirajte, pregledajte i primijenite migracije sheme izravno iz korisničkog sučelja, čime vaša evolucija baze podataka ostaje organizirana i revidirana.
Zaštita glavnom lozinkom
Osigurava pristup svim vezama s bazama podataka iza jedne glavne lozinke, čuvajući vjerodajnice sigurnima na vašem VPS-u.
Zašto pokrenuti Drizzle Gateway na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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