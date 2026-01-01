Drizzle Gateway je poboljšana, samostalno hostirana verzija Drizzle Studija koja programerima i administratorima baza podataka pruža sveobuhvatno web-sučelje za upravljanje njihovim bazama podataka. Izgrađen na ekosustavu Drizzle ORM-a, omogućuje napredno stvaranje upita, vizualizaciju sheme u stvarnom vremenu i upravljanje migracijama u jednom alatu dostupnom iz bilo kojeg preglednika.

Aplikacija podržava više istodobnih veza s bazama podataka, čineći je centraliziranim čvorištem za timove koji rade u razvojnim, testnim i produkcijskim okruženjima. Zaštita glavnom lozinkom osigurava pristup, dok trajna pohrana čuva sve konfiguracije veza i spremljene upite netaknutima nakon ponovnog pokretanja. Samostalno hostiranje osigurava da osjetljivi podaci za pristup bazi podataka nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu.