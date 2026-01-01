Postavite Galaxy instalacijom jednim klikom.
Web platforma otvorenog koda za pristupačne, ponovljive bioinformatičke analize i znanstvene radne procese intenzivne podacima.
Odaberite VPS plan za Galaxy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Galaxy
Galaxy je web platforma otvorenog koda koja omogućuje istraživačima pokretanje, dijeljenje i reprodukciju biomedicinskih analiza intenzivnih podacima bez pisanja ijednog retka koda. Koristi se u tisućama laboratorija diljem svijeta, objedinjuje tisuće alata naredbenog retka iza jedinstvenog sučelja preglednika kako bi znanstvenici mogli izgraditi složene bioinformatičke cjevovode, pratiti svaki parametar i ponovno pokrenuti potpuno istu analizu mjesecima kasnije.
Samostalno hostiranje Galaxyja na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke sekvenciranja, kohorte pacijenata i neobjavljene radne procese u potpunosti pod vašom kontrolom, bez naknada po zadatku i bez čekanja u redu na dijeljenom poslužitelju. Ovaj predložak isporučuje jedan sveobuhvatni kontejner s Galaxyjem, PostgreSQL-om i nginx-om unaprijed konfiguriran za trenutnu jednokorisničku implementaciju.
Galaxy ključne značajke
Ponovljivi tijekovi rada
Zabilježite svaki alat, parametar i verziju skupa podataka kako bi se svaka analiza mogla ponovno pokrenuti bit-po-bit mjesecima ili godinama kasnije.
Vizualni uređivač cjevovoda
Sastavite višestupanjske bioinformatičke cjevovode na platnu povuci-i-ispusti bez skriptiranja u Bashu ili Snakemakeu.
Tisuće alata
Instalirajte provjerene alate iz Galaxy Tool Shed-a koji pokrivaju genomiku, proteomiku, metabolomiku, snimanje i strojno učenje.
Interaktivne bilježnice
Pokrenite Jupyter, RStudio i druga interaktivna okruženja izravno s vašim Galaxy povijestima i skupovima podataka.
Povijesti i dijeljenje
Organizirajte svako pokretanje analize u povijesti verzija koja se može dijeliti, objavljivati ili uvoziti od strane suradnika jednim klikom.
Conda razrješavanje ovisnosti
Alati automatski rješavaju svoje ovisnosti putem Conda i BioContainers, uklanjajući sukobe okruženja.
Zašto pokrenuti Galaxy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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