Galaxy je web platforma otvorenog koda koja omogućuje istraživačima pokretanje, dijeljenje i reprodukciju biomedicinskih analiza intenzivnih podacima bez pisanja ijednog retka koda. Koristi se u tisućama laboratorija diljem svijeta, objedinjuje tisuće alata naredbenog retka iza jedinstvenog sučelja preglednika kako bi znanstvenici mogli izgraditi složene bioinformatičke cjevovode, pratiti svaki parametar i ponovno pokrenuti potpuno istu analizu mjesecima kasnije.

Samostalno hostiranje Galaxyja na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke sekvenciranja, kohorte pacijenata i neobjavljene radne procese u potpunosti pod vašom kontrolom, bez naknada po zadatku i bez čekanja u redu na dijeljenom poslužitelju. Ovaj predložak isporučuje jedan sveobuhvatni kontejner s Galaxyjem, PostgreSQL-om i nginx-om unaprijed konfiguriran za trenutnu jednokorisničku implementaciju.