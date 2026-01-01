Etherpad je kolaborativni uređivač otvorenog koda, temeljen na webu, koji omogućuje višestrukim korisnicima istovremeno uređivanje istog dokumenta, pri čemu se promjene odmah prikazuju svim sudionicima. Tekst svakog suradnika je označen bojom, što olakšava uvid u to tko je što napisao. Nije potrebna registracija niti instalacija softvera — samo podijelite poveznicu i započnite suradnju.

Samostalno hostiranje Etherpada na vašem VPS-u osigurava da osjetljivi dokumenti nikada ne napuste vašu vlastitu infrastrukturu. Uključeni PostgreSQL backend pruža pouzdanu postojanost i potpunu povijest verzija, dok proširivi sustav dodataka omogućuje dodavanje podrške za slike, popisa zadataka i prilagođenih integracija prilagođenih radnom tijeku vašeg tima.