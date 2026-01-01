Postavite Etherpad instalacijom jednim klikom.
Uređivač teksta otvorenog koda za kolaborativno uređivanje u stvarnom vremenu, gdje više korisnika može istovremeno pisati i uređivati dokumente.
Odaberite VPS plan za Etherpad
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Etherpad
Etherpad je kolaborativni uređivač otvorenog koda, temeljen na webu, koji omogućuje višestrukim korisnicima istovremeno uređivanje istog dokumenta, pri čemu se promjene odmah prikazuju svim sudionicima. Tekst svakog suradnika je označen bojom, što olakšava uvid u to tko je što napisao. Nije potrebna registracija niti instalacija softvera — samo podijelite poveznicu i započnite suradnju.
Samostalno hostiranje Etherpada na vašem VPS-u osigurava da osjetljivi dokumenti nikada ne napuste vašu vlastitu infrastrukturu. Uključeni PostgreSQL backend pruža pouzdanu postojanost i potpunu povijest verzija, dok proširivi sustav dodataka omogućuje dodavanje podrške za slike, popisa zadataka i prilagođenih integracija prilagođenih radnom tijeku vašeg tima.
Etherpad ključne značajke
Zajedničko uređivanje u stvarnom vremenu
Promjene svakog sudionika pojavljuju se odmah s atribucijom označenom bojama, tako da timovi mogu pisati zajedno bez sukoba spajanja ili zaključavanja.
Puna povijest verzija
Svaka revizija pohranjuje se s vremenskom trakom koja vam omogućuje premotavanje unatrag i vraćanje bilo kojeg ranijeg stanja dokumenta.
Nije potrebna registracija
Sudionici pristupaju radnim prostorima putem zajedničkog URL-a bez otvaranja računa, olakšavajući jednokratnu suradnju s vanjskim gostima.
Ekosustav plugina
Proširite Etherpad s dodacima za ugradnju slika, popise zadataka, formate izvoza i integracije alata kako bi odgovarao specifičnim potrebama vašeg tima.
Admin panel
Administratorsko web-sučelje omogućuje vam upravljanje radnim površinama, praćenje aktivnosti i konfiguriranje postavki poslužitelja bez izravnog pristupa poslužitelju.
Zašto pokrenuti Etherpad na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.