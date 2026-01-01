wger je open-source alat za praćenje fitnessa i vježbanja koji kombinira sveobuhvatnu bazu podataka vježbi, strukturirano planiranje treninga, praćenje prehrane i praćenje tjelesne težine u jednu samostalno hostiranu Django aplikaciju. Dolazi s katalogom tisuća vježbi koje je kurirala zajednica, s opisima, ciljanim mišićima i demonstracijskim slikama, te se uparuje s izvornim iOS i Android mobilnim aplikacijama tako da sportaši mogu bilježiti treninge i obroke iz teretane.

Samostalno hostiranje wgera na vašem VPS-u čuva osobne podatke o treningu — vježbe, tjelesne mjere, zapise o hrani i grafikone napretka — na infrastrukturi koju vi kontrolirate umjesto da ih predate fitness SaaS-u. Platforma podržava više korisnika s privatnim računima, opcionalne prijave za goste za probnu upotrebu i sveobuhvatan REST API za prilagođene nadzorne ploče ili integracije aplikacija trećih strana.