Postavite wger instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran sustav za praćenje fitnessa i vježbanja s bazom podataka vježbi, bilježenjem prehrane i praćenjem težine za sportaše i trenere.
Odaberite VPS plan za wger
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz wger
wger je open-source alat za praćenje fitnessa i vježbanja koji kombinira sveobuhvatnu bazu podataka vježbi, strukturirano planiranje treninga, praćenje prehrane i praćenje tjelesne težine u jednu samostalno hostiranu Django aplikaciju. Dolazi s katalogom tisuća vježbi koje je kurirala zajednica, s opisima, ciljanim mišićima i demonstracijskim slikama, te se uparuje s izvornim iOS i Android mobilnim aplikacijama tako da sportaši mogu bilježiti treninge i obroke iz teretane.
Samostalno hostiranje wgera na vašem VPS-u čuva osobne podatke o treningu — vježbe, tjelesne mjere, zapise o hrani i grafikone napretka — na infrastrukturi koju vi kontrolirate umjesto da ih predate fitness SaaS-u. Platforma podržava više korisnika s privatnim računima, opcionalne prijave za goste za probnu upotrebu i sveobuhvatan REST API za prilagođene nadzorne ploče ili integracije aplikacija trećih strana.
wger ključne značajke
Baza podataka vježbi
Tisuće vježbi koje je odabrala zajednica, s opisima, ciljanim mišićnim skupinama i demonstracijskim slikama, sinkronizirano iz izvornog kataloga wger.de.
Planiranje treninga
Izgradite strukturirane rutine sa serijama, ponavljanjima, težinama i razdobljima odmora, a zatim pratite napredak iz sesije u sesiju pomoću grafikona.
Praćenje prehrane
Planirajte obroke prema ciljevima makronutrijenata i kalorija uz pretraživu bazu podataka o hrani, dnevne zapise obroka i generiranje popisa za kupovinu.
Praćenje tjelesne težine
Bilježite tjelesnu težinu, mjere i fotografije napretka tijekom vremena s grafikonima trendova koji ističu dugoročne promjene.
Nativne mobilne aplikacije
Besplatne iOS i Android prateće aplikacije povezuju se s vašom samostalno hostiranom instancom za bilježenje u teretani bez preglednika.
Višekorisnički s API-jem
Računi po korisniku s opcionalnim prijavama za goste plus sveobuhvatni REST API za prilagođene nadzorne ploče, integracije i alate za podučavanje.
Zašto pokrenuti wger na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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