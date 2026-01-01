Postavite Friendica instalacijom jednim klikom.
Zrela, samostalno hostirana fediverse društvena mreža koja se federira s Mastodon, Diaspora, ActivityPub i drugim platformama.
Odaberite VPS plan za Friendica
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Friendica
Friendica je jedna od najstarijih i najinteroperabilnijih samostalno hostiranih društvenih mreža u fediverseu. Istovremeno se federira putem ActivityPub-a, Diapore i vlastitog DFRN protokola — što znači da se vaša Friendica instanca može povezati s Mastodonom, Misskeyjem, Pixelfedom, Diaspora podovima i desecima drugih mreža s jednog računa. Za razliku od novijih platformi koje se fokusiraju na jedan protokol, Friendica je namjenski izgrađena za maksimalan doseg federacije diljem cijelog decentraliziranog društvenog weba.
Pokretanje Friendice na vlastitom VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim društvenim identitetom i podacima. Vi birate pravila, odlučujete s kojim se mrežama federirati i zadržavate sve objave, kontakte i medije pod svojom izravnom kontrolom — bez oglašavanja i bez platforme koja može nestati ili promijeniti svoje uvjete sutra.
Friendica ključne značajke
Univerzalna federacija
Istovremeno se povezuje na ActivityPub, Diaspora i DFRN mreže — pratite i komunicirajte s korisnicima Mastodona, Misskeyja, Pixelfeda i Diaspore s jednog računa.
Bogati formati objave
Podržava duge objave s potpunim BBCode i Markdown formatiranjem, ugrađenim slikama, privicima datoteka i anketama — daleko iznad ograničenja od 500 znakova mikrobloging platformi.
Kontakti koji stavljaju privatnost na prvo mjesto
Precizne kontrole publike po objavi — dijelite sa svima, određenim grupama kontakata ili pojedincima — pružajući vam privatnost na razini Mastodona s mehanikama grupa u stilu Facebooka.
Forum i grupni kanali
Stvorite forume temeljene na temama u koje se bilo koji korisnik fediversea može uključiti, omogućujući rasprave zajednice u nitima preko mrežnih granica.
Događaji i kalendar
Ugrađeno stvaranje događaja s RSVP-om i osobnim kalendarom koji se sinkronizira među federiranim kontaktima, korisno za koordinaciju zajednice bez vanjskih alata.
Plugin ekosustav
Proširite Friendicu službenim dodacima za LDAP autentifikaciju, S3 pohranu, push obavijesti, dodatne OAuth pružatelje i unakrsno objavljivanje na druge platforme.
Zašto pokrenuti Friendica na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.