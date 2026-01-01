Do 69% popusta za Friendica

Postavite Friendica instalacijom jednim klikom.

Zrela, samostalno hostirana fediverse društvena mreža koja se federira s Mastodon, Diaspora, ActivityPub i drugim platformama.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Friendica instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Friendica

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Friendica

Friendica je jedna od najstarijih i najinteroperabilnijih samostalno hostiranih društvenih mreža u fediverseu. Istovremeno se federira putem ActivityPub-a, Diapore i vlastitog DFRN protokola — što znači da se vaša Friendica instanca može povezati s Mastodonom, Misskeyjem, Pixelfedom, Diaspora podovima i desecima drugih mreža s jednog računa. Za razliku od novijih platformi koje se fokusiraju na jedan protokol, Friendica je namjenski izgrađena za maksimalan doseg federacije diljem cijelog decentraliziranog društvenog weba.

Pokretanje Friendice na vlastitom VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim društvenim identitetom i podacima. Vi birate pravila, odlučujete s kojim se mrežama federirati i zadržavate sve objave, kontakte i medije pod svojom izravnom kontrolom — bez oglašavanja i bez platforme koja može nestati ili promijeniti svoje uvjete sutra.

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Što možete izgraditi uz {name}

Friendica ključne značajke

Univerzalna federacija

Istovremeno se povezuje na ActivityPub, Diaspora i DFRN mreže — pratite i komunicirajte s korisnicima Mastodona, Misskeyja, Pixelfeda i Diaspore s jednog računa.

Bogati formati objave

Podržava duge objave s potpunim BBCode i Markdown formatiranjem, ugrađenim slikama, privicima datoteka i anketama — daleko iznad ograničenja od 500 znakova mikrobloging platformi.

Kontakti koji stavljaju privatnost na prvo mjesto

Precizne kontrole publike po objavi — dijelite sa svima, određenim grupama kontakata ili pojedincima — pružajući vam privatnost na razini Mastodona s mehanikama grupa u stilu Facebooka.

Forum i grupni kanali

Stvorite forume temeljene na temama u koje se bilo koji korisnik fediversea može uključiti, omogućujući rasprave zajednice u nitima preko mrežnih granica.

Događaji i kalendar

Ugrađeno stvaranje događaja s RSVP-om i osobnim kalendarom koji se sinkronizira među federiranim kontaktima, korisno za koordinaciju zajednice bez vanjskih alata.

Plugin ekosustav

Proširite Friendicu službenim dodacima za LDAP autentifikaciju, S3 pohranu, push obavijesti, dodatne OAuth pružatelje i unakrsno objavljivanje na druge platforme.

Zašto pokrenuti Friendica na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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