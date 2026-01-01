Friendica je jedna od najstarijih i najinteroperabilnijih samostalno hostiranih društvenih mreža u fediverseu. Istovremeno se federira putem ActivityPub-a, Diapore i vlastitog DFRN protokola — što znači da se vaša Friendica instanca može povezati s Mastodonom, Misskeyjem, Pixelfedom, Diaspora podovima i desecima drugih mreža s jednog računa. Za razliku od novijih platformi koje se fokusiraju na jedan protokol, Friendica je namjenski izgrađena za maksimalan doseg federacije diljem cijelog decentraliziranog društvenog weba.

Pokretanje Friendice na vlastitom VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim društvenim identitetom i podacima. Vi birate pravila, odlučujete s kojim se mrežama federirati i zadržavate sve objave, kontakte i medije pod svojom izravnom kontrolom — bez oglašavanja i bez platforme koja može nestati ili promijeniti svoje uvjete sutra.