Unleash je platforma otvorenog koda za upravljanje značajkama poslovne razine kojoj vjeruju timovi u preko 1.000 organizacija. Ona odvaja implementaciju koda od aktivacije značajki — isporučite u produkciju u bilo kojem trenutku i selektivno omogućite značajke za određene korisnike, postotna uvođenja ili okruženja putem web kontrolne ploče, bez ponovne implementacije.

Samostalno hostiranje Unleasha čuva sve konfiguracije zastavica i podatke o ciljanju korisnika unutar vaše vlastite infrastrukture. S više od 15 službenih SDK-ova koji pokrivaju svaki glavni jezik i framework, vaša cijela inženjerska organizacija može usvojiti značajke zastavica s dosljednim radnim procesom — od A/B testiranja i canary izdanja do prekidača za hitno isključivanje.