Postavite Unleash instalacijom jednim klikom.
Platforma za upravljanje značajkama otvorenog koda za sigurno, postupno uvođenje značajki kroz bilo koji tehnološki skup.
Odaberite VPS plan za Unleash
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Unleash
Unleash je platforma otvorenog koda za upravljanje značajkama poslovne razine kojoj vjeruju timovi u preko 1.000 organizacija. Ona odvaja implementaciju koda od aktivacije značajki — isporučite u produkciju u bilo kojem trenutku i selektivno omogućite značajke za određene korisnike, postotna uvođenja ili okruženja putem web kontrolne ploče, bez ponovne implementacije.
Samostalno hostiranje Unleasha čuva sve konfiguracije zastavica i podatke o ciljanju korisnika unutar vaše vlastite infrastrukture. S više od 15 službenih SDK-ova koji pokrivaju svaki glavni jezik i framework, vaša cijela inženjerska organizacija može usvojiti značajke zastavica s dosljednim radnim procesom — od A/B testiranja i canary izdanja do prekidača za hitno isključivanje.
Unleash ključne značajke
Postupno uvođenje
Otkrijte značajke konfigurabilnom postotku korisnika i postupno proširite pokrivenost, hvatajući probleme prije nego što utječu na sve.
15+ službenih SDK-ova
Nativni SDK-ovi za Node.js, Javu, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android i ostalo omogućuju brzu i lokalnu evaluaciju zastavica.
Ciljanje okruženja
Održavajte neovisna stanja zastavica po okruženju — razvojno, pripremno, produkcijsko — s jedne upravljačke ravnine bez dupliciranja konfiguracije.
Aktivacijske strategije
Ciljajte prema ID-u korisnika, rasponu IP adresa, nazivu hosta ili prilagođenim poljima konteksta kako biste precizno kontrolirali tko vidi koju značajku.
Potpuni zapisnik revizije
Svaka promjena zastavice bilježi se s autorom i vremenskom oznakom, dajući vam potpunu povijest za otklanjanje pogrešaka i usklađenost.
Zašto pokrenuti Unleash na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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