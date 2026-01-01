MySQL je najraširenija relacijska baza podataka otvorenog koda na svijetu, kojoj se vjeruje kao podatkovnom sloju iza bezbrojnih web stranica, SaaS proizvoda i poslovnih aplikacija. Kombinira potpunu ACID usklađenost putem InnoDB pogona za pohranu s dokazanom replikacijom, zrelim SQL dijalektom i širokom podrškom za upravljačke programe u svim glavnim programskim jezicima, tako da se aplikacije i okviri koje već koristite povezuju s njom bez promjena.

Pokretanje MySQL-a na vlastitom VPS-u daje vam namjenski CPU, memoriju i disk za vaše upite, potpunu kontrolu nad konfiguracijom i podešavanjem, i jedan dijeljeni poslužitelj baze podataka za sve vaše aplikacije — bez ponavljajućih naknada i ograničenja resursa upravljanih usluga baze podataka.