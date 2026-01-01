Postavite MySQL instalacijom jednim klikom.
Najpopularnija relacijska baza podataka otvorenog koda na svijetu, koja pokreće web aplikacije i platforme posvuda.
Odaberite VPS plan za MySQL
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MySQL
MySQL je najraširenija relacijska baza podataka otvorenog koda na svijetu, kojoj se vjeruje kao podatkovnom sloju iza bezbrojnih web stranica, SaaS proizvoda i poslovnih aplikacija. Kombinira potpunu ACID usklađenost putem InnoDB pogona za pohranu s dokazanom replikacijom, zrelim SQL dijalektom i širokom podrškom za upravljačke programe u svim glavnim programskim jezicima, tako da se aplikacije i okviri koje već koristite povezuju s njom bez promjena.
Pokretanje MySQL-a na vlastitom VPS-u daje vam namjenski CPU, memoriju i disk za vaše upite, potpunu kontrolu nad konfiguracijom i podešavanjem, i jedan dijeljeni poslužitelj baze podataka za sve vaše aplikacije — bez ponavljajućih naknada i ograničenja resursa upravljanih usluga baze podataka.
MySQL ključne značajke
ACID transakcije
InnoDB pogon pruža potpuno atomske, konzistentne, izolirane i trajne transakcije, osiguravajući ispravnost vaših podataka u uvjetima istovremenih pisanja i padova sustava.
Široki ekosustav
Izvorni upravljački programi za PHP, Python, Java, Node.js, Go i ostalo znače da se gotovo svaki okvir i alat povezuje s MySQL-om odmah po instalaciji.
Replikacija i skaliranje
Ugrađena replikacija izvor-replika i grupna replikacija omogućuju vam skaliranje čitanja i izgradnju topologija visoke dostupnosti kako vaše opterećenje raste.
Podrška za JSON dokumente
Izvorni JSON tip podataka s indeksiranjem omogućuje vam pohranu fleksibilnih dokumentnih podataka uz relacijske tablice u jednoj bazi podataka.
Zreo SQL pogon
Prozorske funkcije, CTEs i optimizator temeljen na troškovima omogućuju brzo, ekspresivno pretraživanje za sve, od jednostavnih pretraživanja do složenih analiza.
Zašto pokrenuti MySQL na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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