OpenHuman je osobna AI super inteligencija otvorenog koda dizajnirana da živi na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Izgrađena oko Rust jezgre i memorijskog stabla s lokalnim prioritetom kompatibilnog s Obsidianom, povezuje se s više od stotinu usluga putem OAuth-a jednim klikom — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar i mnoge druge — i tiho povlači svježe podatke u privatnu bazu znanja svakih dvadeset minuta.

Samostalno hostiranje OpenHumana čuva svaku e-poštu, dokument i razgovor u radnom prostoru koji posjedujete, dok vam i dalje omogućuje usmjeravanje zahtjeva na modele za rasuđivanje, brze ili vizualne modele na zahtjev. Nema naknada po korisniku, nema zaključavanja dobavljača i nijedna AI usluga treće strane nikada ne vidi vaše sirove podatke osim ako ih izričito tamo ne usmjerite.