Postavite OpenHuman instalacijom jednim klikom.
Osobna AI jezgra s vlastitim hostingom koja povezuje 118+ aplikacija i gradi privatno stablo memorije koje u potpunosti kontrolirate.
Odaberite VPS plan za OpenHuman
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenHuman
OpenHuman je osobna AI super inteligencija otvorenog koda dizajnirana da živi na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Izgrađena oko Rust jezgre i memorijskog stabla s lokalnim prioritetom kompatibilnog s Obsidianom, povezuje se s više od stotinu usluga putem OAuth-a jednim klikom — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar i mnoge druge — i tiho povlači svježe podatke u privatnu bazu znanja svakih dvadeset minuta.
Samostalno hostiranje OpenHumana čuva svaku e-poštu, dokument i razgovor u radnom prostoru koji posjedujete, dok vam i dalje omogućuje usmjeravanje zahtjeva na modele za rasuđivanje, brze ili vizualne modele na zahtjev. Nema naknada po korisniku, nema zaključavanja dobavljača i nijedna AI usluga treće strane nikada ne vidi vaše sirove podatke osim ako ih izričito tamo ne usmjerite.
OpenHuman ključne značajke
Memorija s lokalnim prioritetom
Svaka poruka, dokument i sinkronizacija integracija pohranjuje se u lokalno SQLite spremište i Obsidian-kompatibilno spremište koje možete čitati, uređivati i sigurnosno kopirati izravno na disku.
118+ integracija
Konektori za OAuth jednim klikom za Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalendar i desetke drugih, s pozadinskim radnikom koji osvježava podatke svakih dvadeset minuta.
Izvorni alati agenta
Ugrađeno web pretraživanje, struganje, pristup datotečnom sustavu, git operacije i glas (STT/TTS) omogućuju agentima da djeluju u vaše ime bez vanjskih okvira dodataka.
TokenJuice kompresija
Kompresor upita na uređaju koji uklanja suvišne tokene iz poziva agenta, smanjujući troškove API-ja modela za do 80 % u dugotrajnim radnim procesima.
Jedinstveno usmjeravanje modela
Prebacujte se između modela za rasuđivanje, brzih i vizualnih modela putem jedne pretplate, ili usmjerite jezgru na lokalne Ollama i LM Studio pozadinske sustave za potpunu privatnost.
Ojačana RPC jezgra
Bezglava Rust jezgra izlaže RPC krajnju točku s nositeljskom autentifikacijom, pokreće se kao spremnik samo za čitanje s ukinutim mogućnostima i besprijekorno se uparuje s klijentima za stolna računala preko mreže.
Zašto pokrenuti OpenHuman na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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