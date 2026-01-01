Do 69% popusta za OpenHuman

Postavite OpenHuman instalacijom jednim klikom.

Osobna AI jezgra s vlastitim hostingom koja povezuje 118+ aplikacija i gradi privatno stablo memorije koje u potpunosti kontrolirate.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite OpenHuman instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za OpenHuman

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz OpenHuman

OpenHuman je osobna AI super inteligencija otvorenog koda dizajnirana da živi na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Izgrađena oko Rust jezgre i memorijskog stabla s lokalnim prioritetom kompatibilnog s Obsidianom, povezuje se s više od stotinu usluga putem OAuth-a jednim klikom — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar i mnoge druge — i tiho povlači svježe podatke u privatnu bazu znanja svakih dvadeset minuta.

Samostalno hostiranje OpenHumana čuva svaku e-poštu, dokument i razgovor u radnom prostoru koji posjedujete, dok vam i dalje omogućuje usmjeravanje zahtjeva na modele za rasuđivanje, brze ili vizualne modele na zahtjev. Nema naknada po korisniku, nema zaključavanja dobavljača i nijedna AI usluga treće strane nikada ne vidi vaše sirove podatke osim ako ih izričito tamo ne usmjerite.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

OpenHuman ključne značajke

Memorija s lokalnim prioritetom

Svaka poruka, dokument i sinkronizacija integracija pohranjuje se u lokalno SQLite spremište i Obsidian-kompatibilno spremište koje možete čitati, uređivati i sigurnosno kopirati izravno na disku.

118+ integracija

Konektori za OAuth jednim klikom za Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalendar i desetke drugih, s pozadinskim radnikom koji osvježava podatke svakih dvadeset minuta.

Izvorni alati agenta

Ugrađeno web pretraživanje, struganje, pristup datotečnom sustavu, git operacije i glas (STT/TTS) omogućuju agentima da djeluju u vaše ime bez vanjskih okvira dodataka.

TokenJuice kompresija

Kompresor upita na uređaju koji uklanja suvišne tokene iz poziva agenta, smanjujući troškove API-ja modela za do 80 % u dugotrajnim radnim procesima.

Jedinstveno usmjeravanje modela

Prebacujte se između modela za rasuđivanje, brzih i vizualnih modela putem jedne pretplate, ili usmjerite jezgru na lokalne Ollama i LM Studio pozadinske sustave za potpunu privatnost.

Ojačana RPC jezgra

Bezglava Rust jezgra izlaže RPC krajnju točku s nositeljskom autentifikacijom, pokreće se kao spremnik samo za čitanje s ukinutim mogućnostima i besprijekorno se uparuje s klijentima za stolna računala preko mreže.

Zašto pokrenuti OpenHuman na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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