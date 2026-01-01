Technitium DNS poslužitelj je potpuno otvorenog koda DNS poslužitelj koji djeluje kao autoritativni poslužitelj imena za vaše vlastite domene i rekurzivni razrješavač za mrežne klijente. Podržava DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS i DNS-over-QUIC — štiteći DNS upite od nadzora ISP-a i presretanja napadom čovjeka u sredini bez potrebe za razrješavačima trećih strana.

Osim standardnog razrješavanja, Technitium uključuje blokiranje oglasa i zlonamjernog softvera na cijeloj mreži putem konfigurabilnih URL-ova popisa blokiranih, DNSSEC provjeru valjanosti i potpisivanje zona, ugrađeni DHCP poslužitelj, klasteriranje više poslužitelja i kontrolu pristupa temeljenu na ulogama s dvofaktorskom autentifikacijom. Samostalno hostiranje daje vam potpunu vidljivost nad svakim DNS upitom na vašoj mreži bez da vanjski pružatelj vidi vaš promet.