Do 69% popusta za Technitium DNS Server

Postavite Technitium DNS Server jednim klikom.

Otvorenog koda DNS poslužitelj s ugrađenim blokiranjem oglasa, šifriranim DNS protokolima i potpuno opremljenom web konzolom za upravljanje.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Technitium DNS Server jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Technitium DNS Server

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Technitium DNS Server

Technitium DNS poslužitelj je potpuno otvorenog koda DNS poslužitelj koji djeluje kao autoritativni poslužitelj imena za vaše vlastite domene i rekurzivni razrješavač za mrežne klijente. Podržava DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS i DNS-over-QUIC — štiteći DNS upite od nadzora ISP-a i presretanja napadom čovjeka u sredini bez potrebe za razrješavačima trećih strana.

Osim standardnog razrješavanja, Technitium uključuje blokiranje oglasa i zlonamjernog softvera na cijeloj mreži putem konfigurabilnih URL-ova popisa blokiranih, DNSSEC provjeru valjanosti i potpisivanje zona, ugrađeni DHCP poslužitelj, klasteriranje više poslužitelja i kontrolu pristupa temeljenu na ulogama s dvofaktorskom autentifikacijom. Samostalno hostiranje daje vam potpunu vidljivost nad svakim DNS upitom na vašoj mreži bez da vanjski pružatelj vidi vaš promet.

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Što možete izgraditi uz {name}

Technitium DNS Server ključne značajke

Blokiranje oglasa na cijeloj mreži

Blokirajte oglase, trackere i domene zlonamjernog softvera na svim uređajima u vašoj mreži koristeći konfigurabilne URL-ove popisa blokiranih — nije potreban klijentski softver na pojedinačnim uređajima.

Šifrirani DNS protokoli

Podržava DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS i DNS-over-QUIC kako bi se spriječilo presretanje i zadržala privatnost DNS upita od ISP-ova i mrežnih prisluškivača.

Mjerodavan DNS hosting

Ugošćujte vlastite DNS zone s potpisivanjem DNSSEC-a koristeći RSA, ECDSA ili EdDSA — eliminirajući ovisnost o nameserverima trećih strana za vaše interne ili javne domene.

Visokoučinkovita razlučivost

Asinkrona IO arhitektura obrađuje preko 100.000 DNS zahtjeva u sekundi uz trajno keširanje, preddohvaćanje i podršku za posluživanje zastarjelih podataka za maksimalnu dostupnost.

Klasteriranje više poslužitelja

Upravljajte i replicirajte zone preko više instanci DNS poslužitelja s jedne web konzole za redundanciju i distribuirane implementacije.

Zašto pokrenuti Technitium DNS Server na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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