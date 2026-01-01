Postavite Technitium DNS Server jednim klikom.
Otvorenog koda DNS poslužitelj s ugrađenim blokiranjem oglasa, šifriranim DNS protokolima i potpuno opremljenom web konzolom za upravljanje.
Odaberite VPS plan za Technitium DNS Server
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Technitium DNS Server
Technitium DNS poslužitelj je potpuno otvorenog koda DNS poslužitelj koji djeluje kao autoritativni poslužitelj imena za vaše vlastite domene i rekurzivni razrješavač za mrežne klijente. Podržava DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS i DNS-over-QUIC — štiteći DNS upite od nadzora ISP-a i presretanja napadom čovjeka u sredini bez potrebe za razrješavačima trećih strana.
Osim standardnog razrješavanja, Technitium uključuje blokiranje oglasa i zlonamjernog softvera na cijeloj mreži putem konfigurabilnih URL-ova popisa blokiranih, DNSSEC provjeru valjanosti i potpisivanje zona, ugrađeni DHCP poslužitelj, klasteriranje više poslužitelja i kontrolu pristupa temeljenu na ulogama s dvofaktorskom autentifikacijom. Samostalno hostiranje daje vam potpunu vidljivost nad svakim DNS upitom na vašoj mreži bez da vanjski pružatelj vidi vaš promet.
Technitium DNS Server ključne značajke
Blokiranje oglasa na cijeloj mreži
Blokirajte oglase, trackere i domene zlonamjernog softvera na svim uređajima u vašoj mreži koristeći konfigurabilne URL-ove popisa blokiranih — nije potreban klijentski softver na pojedinačnim uređajima.
Šifrirani DNS protokoli
Podržava DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS i DNS-over-QUIC kako bi se spriječilo presretanje i zadržala privatnost DNS upita od ISP-ova i mrežnih prisluškivača.
Mjerodavan DNS hosting
Ugošćujte vlastite DNS zone s potpisivanjem DNSSEC-a koristeći RSA, ECDSA ili EdDSA — eliminirajući ovisnost o nameserverima trećih strana za vaše interne ili javne domene.
Visokoučinkovita razlučivost
Asinkrona IO arhitektura obrađuje preko 100.000 DNS zahtjeva u sekundi uz trajno keširanje, preddohvaćanje i podršku za posluživanje zastarjelih podataka za maksimalnu dostupnost.
Klasteriranje više poslužitelja
Upravljajte i replicirajte zone preko više instanci DNS poslužitelja s jedne web konzole za redundanciju i distribuirane implementacije.
Zašto pokrenuti Technitium DNS Server na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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