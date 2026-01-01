Postavite Logto instalacijom jednim klikom.
Sveobuhvatna platforma za identitet i autentifikaciju s podrškom za OAuth 2.0, OIDC i SSO za poduzeća.
Odaberite VPS plan za Logto
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Logto
Logto je moderna platforma za upravljanje identitetom i pristupom koja pruža potpunu infrastrukturu za autentifikaciju za web, mobilne i API aplikacije. Implementira OAuth 2.0, OpenID Connect i SAML odmah po instalaciji, s unaprijed izgrađenim UI komponentama za prijavu, integracijama društvenih prijava, MFA-om i kontrolom pristupa temeljenom na ulogama — tako da timovi mogu dodati autentifikaciju spremnu za produkciju bez da je grade od nule.
Samostalno hostiranje Logta na vašem VPS-u daje vam neograničen broj korisnika po fiksnoj cijeni, potpuni suverenitet podataka nad vjerodajnicama i podacima o sesijama, te fleksibilnost za ispunjavanje zahtjeva rezidencije podataka ili usklađenosti koje usluge autentifikacije trećih strana ne mogu zadovoljiti.
Logto ključne značajke
OAuth 2.0 i OIDC
Industrijski standardni protokoli za osiguravanje aplikacija i API-ja bez pisanja prilagođene logike provjere autentičnosti.
Integracije društvenih prijava
Dodajte Google, GitHub, Microsoft i desetke drugih društvenih pružatelja bilo kojoj aplikaciji uz minimalnu konfiguraciju.
Višefaktorska autentifikacija
Zaštitite račune višefaktorskom autentifikacijom pomoću TOTP-a, SMS-a i OTP-a putem e-pošte te tokovima prijave bez lozinke.
Kontrola pristupa temeljena na ulogama
Definirajte uloge, dozvole i opsege kako biste precizno kontrolirali čemu svaki korisnik ili aplikacija može pristupiti.
Upravljanje organizacije
Podrška za višekorisničke SaaS aplikacije s ugrađenim organizacijskim i timskim strukturama s SSO-om po organizaciji.
Zašto pokrenuti Logto na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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