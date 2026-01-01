Logto je moderna platforma za upravljanje identitetom i pristupom koja pruža potpunu infrastrukturu za autentifikaciju za web, mobilne i API aplikacije. Implementira OAuth 2.0, OpenID Connect i SAML odmah po instalaciji, s unaprijed izgrađenim UI komponentama za prijavu, integracijama društvenih prijava, MFA-om i kontrolom pristupa temeljenom na ulogama — tako da timovi mogu dodati autentifikaciju spremnu za produkciju bez da je grade od nule.

Samostalno hostiranje Logta na vašem VPS-u daje vam neograničen broj korisnika po fiksnoj cijeni, potpuni suverenitet podataka nad vjerodajnicama i podacima o sesijama, te fleksibilnost za ispunjavanje zahtjeva rezidencije podataka ili usklađenosti koje usluge autentifikacije trećih strana ne mogu zadovoljiti.