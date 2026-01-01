Postavite Documenso uz instalaciju jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za potpisivanje dokumenata za pravno obvezujuće digitalne potpise s potpunim vlasništvom nad podacima.
Odaberite VPS plan za Documenso
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Documenso
Documenso je open-source alternativa za DocuSign, stvorena za organizacije koje trebaju sigurne, pravno obvezujuće digitalne potpise bez prepuštanja kontrole nad osjetljivim dokumentima pružatelju SaaS usluga treće strane. Podržava tijekove rada s potpisima više strana, predloške dokumenata i sveobuhvatne revizijske tragove, s čistim sučeljem prikladnim za pravne, HR i financijske timove.
Samostalno hostiranje Documensa na vašem VPS-u čuva svaki dokument, potpis i revizijski zapis na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Nema naknada po dokumentu, nema ograničenja pohrane koje nameće dobavljač i nema rizika od izloženosti podataka putem dijeljene platforme. Lokalno upravljanje certifikatima i podesivi SMTP osiguravaju da proces potpisivanja ostaje u potpunosti pod vašom kontrolom.
Documenso ključne značajke
Višestrano potpisivanje
Proslijedite dokumente višestrukim potpisnicima sekvencijalnim ili paralelnim redoslijedom i pratite status dovršenosti u stvarnom vremenu.
Sveobuhvatni tragovi revizije
Svaka radnja bilježi se s vremenskim oznakama i IP adresama, čime se stvara trag dokaza potreban za pravne i regulatorne svrhe.
Predlošci dokumenata
Spremite često korištene strukture dokumenata kao predloške kako biste ubrzali ponavljajuće procese potpisivanja poput ugovora i NDA-ova.
Lokalno potpisivanje certifikata
Dokumenti se potpisuju pomoću lokalno upravljanog certifikata, čime se kriptografski proces u potpunosti zadržava unutar vaše infrastrukture.
E-mail obavijesti
Automatski podsjetnici i ažuriranja statusa obavještavaju sve strane bez ručnog praćenja od pošiljatelja dokumenata.
Zašto pokrenuti Documenso na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.