Documenso je open-source alternativa za DocuSign, stvorena za organizacije koje trebaju sigurne, pravno obvezujuće digitalne potpise bez prepuštanja kontrole nad osjetljivim dokumentima pružatelju SaaS usluga treće strane. Podržava tijekove rada s potpisima više strana, predloške dokumenata i sveobuhvatne revizijske tragove, s čistim sučeljem prikladnim za pravne, HR i financijske timove.

Samostalno hostiranje Documensa na vašem VPS-u čuva svaki dokument, potpis i revizijski zapis na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Nema naknada po dokumentu, nema ograničenja pohrane koje nameće dobavljač i nema rizika od izloženosti podataka putem dijeljene platforme. Lokalno upravljanje certifikatima i podesivi SMTP osiguravaju da proces potpisivanja ostaje u potpunosti pod vašom kontrolom.