Jellyfin je vodeći besplatni medijski poslužitelj otvorenog koda — alternativa Plexu i Embyju koju pokreće zajednica, bez premium razina, praćenja i zaključavanja dobavljača. On struji vašu osobnu medijsku kolekciju na telefone, tablete, računala, pametne televizore i namjenske aplikacije na Roku-u, Android TV-u, Apple TV-u i Fire TV-u s automatskim dohvaćanjem metapodataka i hardverski ubrzanim transkodiranjem.

Samostalno hostiranje Jellyfina na VPS-u daje vam 24/7 pristup vašoj medijskoj biblioteci s bilo kojeg mjesta na svijetu, s namjenskom propusnošću za istovremene streamove i bez ovisnosti o vašoj kućnoj internetskoj vezi. Vaši mediji, povijest gledanja i korisničke postavke ostaju u potpunosti pod vašom kontrolom, bez ikakvih pretplata.