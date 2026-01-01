Postavite Jellyfin instalaciju jednim klikom.
Besplatan medijski poslužitelj otvorenog koda za strujanje vaše osobne biblioteke filmova, TV emisija i glazbe na bilo koji uređaj.
Odaberite VPS plan za Jellyfin
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Jellyfin
Jellyfin je vodeći besplatni medijski poslužitelj otvorenog koda — alternativa Plexu i Embyju koju pokreće zajednica, bez premium razina, praćenja i zaključavanja dobavljača. On struji vašu osobnu medijsku kolekciju na telefone, tablete, računala, pametne televizore i namjenske aplikacije na Roku-u, Android TV-u, Apple TV-u i Fire TV-u s automatskim dohvaćanjem metapodataka i hardverski ubrzanim transkodiranjem.
Samostalno hostiranje Jellyfina na VPS-u daje vam 24/7 pristup vašoj medijskoj biblioteci s bilo kojeg mjesta na svijetu, s namjenskom propusnošću za istovremene streamove i bez ovisnosti o vašoj kućnoj internetskoj vezi. Vaši mediji, povijest gledanja i korisničke postavke ostaju u potpunosti pod vašom kontrolom, bez ikakvih pretplata.
Jellyfin ključne značajke
Hardversko transkodiranje
Ubrzanje Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC i VA-API omogućuje glatko transkodiranje u stvarnom vremenu za uređaje koji ne mogu izvorno reproducirati izvorni format.
TV uživo i DVR
Povežite mrežne tunere poput HDHomeRun-a ili M3U izvora za gledanje i snimanje prijenosa uživo izravno putem Jellyfin sučelja.
Višeplatformske aplikacije
Nativne aplikacije za Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV i Apple TV omogućuju bilo kojem kućnom uređaju pristup medijskoj biblioteci bez preglednika.
Višekorisničke dozvole
Izradite zasebne račune za članove obitelji s pojedinačnim bibliotekama, roditeljskim nadzorom i filtrima ocjene sadržaja po korisniku.
SyncPlay sesije
Gledajte isti sadržaj istovremeno s prijateljima ili obitelji na daljinu uz sinkroniziranu reprodukciju i zajednički red čekanja.
Zašto pokrenuti Jellyfin na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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