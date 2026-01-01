Jellystat je aplikacija za statistiku otvorenog koda, napravljena specifično za Jellyfin medijski poslužitelj, inspirirana Tautullijevim stilom analitike za Plex. Povezuje se s API-jem vašeg Jellyfin poslužitelja i kontinuirano prikuplja podatke o reprodukciji, korisničkoj aktivnosti i informacijama o biblioteci, predstavljajući sve kroz interaktivne grafikone i detaljne nadzorne ploče po korisniku.

Samostalno hostiranje Jellystata na VPS-u drži vašu povijest gledanja i analitiku poslužitelja potpuno pod vašom kontrolom, bez usluga praćenja trećih strana. Ugrađena PostgreSQL baza podataka pohranjuje povijesne podatke o reprodukciji kroz ažuriranja spremnika, a ugrađeni sustav za sigurnosno kopiranje sprema vaše statistike i konfiguraciju tako da analitika preživi nadogradnje i migracije bez ručnog izvoza.