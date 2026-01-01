Postavite Jellystat jednim klikom.
Nadzorna ploča otvorenog koda za statistiku i uvide za Jellyfin medijski poslužitelj s detaljnim praćenjem reprodukcije i korisničkom analitikom.
Odaberite VPS plan za Jellystat
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Jellystat
Jellystat je aplikacija za statistiku otvorenog koda, napravljena specifično za Jellyfin medijski poslužitelj, inspirirana Tautullijevim stilom analitike za Plex. Povezuje se s API-jem vašeg Jellyfin poslužitelja i kontinuirano prikuplja podatke o reprodukciji, korisničkoj aktivnosti i informacijama o biblioteci, predstavljajući sve kroz interaktivne grafikone i detaljne nadzorne ploče po korisniku.
Samostalno hostiranje Jellystata na VPS-u drži vašu povijest gledanja i analitiku poslužitelja potpuno pod vašom kontrolom, bez usluga praćenja trećih strana. Ugrađena PostgreSQL baza podataka pohranjuje povijesne podatke o reprodukciji kroz ažuriranja spremnika, a ugrađeni sustav za sigurnosno kopiranje sprema vaše statistike i konfiguraciju tako da analitika preživi nadogradnje i migracije bez ručnog izvoza.
Jellystat ključne značajke
Praćenje reprodukcije
Svaki Jellyfin stream bilježi se s podacima o korisniku, stavci, uređaju i trajanju gledanja, tako da imate potpunu povijest aktivnosti medijskog poslužitelja.
Uvidi u korisničku aktivnost
Korisničke nadzorne ploče prikazuju vrijeme gledanja, omiljeni sadržaj i navike gledanja u cijelom kućanstvu za transparentan pregled korištenja medija.
Knjižnična statistika
Detaljne raščlambe filmova, serija i drugog sadržaja po žanru, kodeku i rezoluciji otkrivaju strukturu vaše medijske biblioteke.
Ugrađene sigurnosne kopije
Sigurnosna kopija i obnova jednim klikom za Jellystat bazu podataka čuva vaše povijesne statistike sigurnima tijekom nadogradnji, migracija i promjena hosta.
Sigurna autentifikacija
Prijava temeljena na JWT-u štiti nadzornu ploču analitike od javnog pristupa bez ovisnosti o korisničkim računima Jellyfina za prijavu.
Zašto pokrenuti Jellystat na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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