Icinga 2 je moderni nasljednik Nagiosa, prepisan u C++-u radi performansi i izgrađen oko moćnog konfiguracijskog DSL-a, nativnog REST API-ja i proširivih modula značajki. Provjerava dostupnost hostova, usluga, mrežnih uređaja i aplikacija, izračunava prijelaze stanja i zastoje te pokreće obavijesti kada nešto zakaže — sve to podržano tisućama postojećih dodataka kompatibilnih s Nagiosom.

Ovaj predložak objedinjuje Icinga 2 s Icinga DB-om, sinkronizacijskim demonom podržanim Redisom, i Icinga Web 2, tako da dobivate kompletan nadzorni stog s modernom nadzornom pločom odmah po instalaciji. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u zadržava svako upozorenje, metriku i inventar hostova na infrastrukturi koju kontrolirate, bez cijene po hostu ili ovisnosti o dobavljaču.