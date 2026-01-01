Postavite Icinga 2 instalacijom jednim klikom.
Platforma za nadzor otvorenog koda za hostove, usluge i metrike s moćnim DSL-om i REST API-jem.
Odaberite VPS plan za Icinga 2
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Icinga 2
Icinga 2 je moderni nasljednik Nagiosa, prepisan u C++-u radi performansi i izgrađen oko moćnog konfiguracijskog DSL-a, nativnog REST API-ja i proširivih modula značajki. Provjerava dostupnost hostova, usluga, mrežnih uređaja i aplikacija, izračunava prijelaze stanja i zastoje te pokreće obavijesti kada nešto zakaže — sve to podržano tisućama postojećih dodataka kompatibilnih s Nagiosom.
Ovaj predložak objedinjuje Icinga 2 s Icinga DB-om, sinkronizacijskim demonom podržanim Redisom, i Icinga Web 2, tako da dobivate kompletan nadzorni stog s modernom nadzornom pločom odmah po instalaciji. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u zadržava svako upozorenje, metriku i inventar hostova na infrastrukturi koju kontrolirate, bez cijene po hostu ili ovisnosti o dobavljaču.
Icinga 2 ključne značajke
Nagios plugin kompatibilno
Ponovno koristi cijeli ekosustav Nagios dodataka tako da postojeće skripte za provjeru za HTTP, SMTP, disk, CPU, baze podataka i certifikate rade bez izmjena.
Moderna web nadzorna ploča
Icinga Web 2 s modulom Icinga DB donosi brzo korisničko sučelje za popis, filtriranje i detalje s tamnim načinom rada, skupnim potvrđivanjem i modalnim zakazivanjem zastoja.
Moćan konfiguracijski DSL
Pravila primjene, predlošci i grupe hostova omogućuju vam definiranje nadzora za stotine hostova u nekoliko redaka umjesto ponavljanja blokova po hostu.
REST API i događaji
Potpuni REST API za hostove, usluge, zastoje, komentare i potvrde pokreće automatizaciju, nadzorne ploče i ChatOps integracije.
Icinga DB streaming sinkronizacija
Demon za sinkronizaciju podržan Redisom prenosi svaki rezultat provjere i promjenu stanja u MariaDB, tako da web sučelje uvijek odražava stanje uživo s minimalnim kašnjenjem.
Raspodijeljeni nadzor
Glavni kontejner kasnije može prihvatiti satelitske i agentske zone, omogućujući vam skaliranje na više podatkovnih centara iz istog konfiguracijskog stabla.
Zašto pokrenuti Icinga 2 na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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