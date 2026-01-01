Postavite Meteroid instalacijom jednim klikom.
Infrastruktura za određivanje cijena i naplatu otvorenog koda za SaaS — pretplate, mjerenje temeljeno na korištenju, izdavanje računa i analitika prihoda.
Odaberite VPS plan za Meteroid
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Meteroid
Meteroid je platforma za naplatu otvorenog koda izgrađena za moderne SaaS tvrtke koje trebaju potpunu kontrolu nad načinom na koji određuju cijene, mjere potrošnju i izdaju račune svojim korisnicima. Rukuje pretplatama, naplatom temeljenom na potrošnji, hibridnim planovima, besplatnim probnim razdobljima, kuponima i naslijeđenim cijenama putem jedinstvenog API-ja i administratorskog sučelja, eliminirajući potrebu za spajanjem Stripe Billinga, usluge mjerenja potrošnje i vlastitog sloja za izdavanje računa.
Samostalno hostiranje Meteroida čuva podatke o korisnicima, logiku određivanja cijena i evidenciju prihoda unutar vašeg vlastitog VPS-a, bez naknada po događaju od trećih pružatelja usluga naplate. Implementacija dolazi s PostgreSQL-om, ClickHouseom za analitiku mjerenja velikog volumena i Redpandom za strujanje događaja.
Meteroid ključne značajke
Upravljanje pretplatama
Upravljajte ponavljajućim planovima, besplatnim probnim razdobljima, nadogradnjama, smanjenjima i cijenama za stare korisnike putem jedinstvenog administratorskog sučelja i REST API-ja.
Mjerenje na temelju korištenja
Strimajte događaje proizvoda u ClickHouse i naplaćujte na temelju mjerenih dimenzija poput API poziva, korisničkih mjesta ili pohrane s unosom u djeliću sekunde.
Automatizirano fakturiranje
Generirajte račune s točnim razmjernim iznosom u svakom obračunskom ciklusu i isporučite ih putem web-hookova ili nizvodnih procesora plaćanja.
Hibridni modeli cijena
Kombinirajte fiksne naknade, naknade po sjedalu, stupnjevito korištenje i jednokratne stavke u istom planu bez prilagođenog koda za naplatu.
Analitika prihoda
Pratite MRR, odljev, ekspanziju i zadržavanje kohorti pomoću ugrađenih nadzornih ploča pokretanih vašim podacima o naplati u stvarnom vremenu.
Otvoreni REST i gRPC API-ji
Integrirajte Meteroid u svoj proizvod s vrhunskim REST i gRPC API-jima i izbjegnite vezanost za zatvorenog dobavljača naplate.
Zašto pokrenuti Meteroid na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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