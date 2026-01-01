Meteroid je platforma za naplatu otvorenog koda izgrađena za moderne SaaS tvrtke koje trebaju potpunu kontrolu nad načinom na koji određuju cijene, mjere potrošnju i izdaju račune svojim korisnicima. Rukuje pretplatama, naplatom temeljenom na potrošnji, hibridnim planovima, besplatnim probnim razdobljima, kuponima i naslijeđenim cijenama putem jedinstvenog API-ja i administratorskog sučelja, eliminirajući potrebu za spajanjem Stripe Billinga, usluge mjerenja potrošnje i vlastitog sloja za izdavanje računa.

Samostalno hostiranje Meteroida čuva podatke o korisnicima, logiku određivanja cijena i evidenciju prihoda unutar vašeg vlastitog VPS-a, bez naknada po događaju od trećih pružatelja usluga naplate. Implementacija dolazi s PostgreSQL-om, ClickHouseom za analitiku mjerenja velikog volumena i Redpandom za strujanje događaja.