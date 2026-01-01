LibreChat je samostalno hostana alternativa za ChatGPT s preko 15.000 zvjezdica na GitHubu koja vam pruža jedinstveno, dotjerano sučelje za interakciju s više pružatelja AI usluga. Podržava OpenAI GPT modele, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI i lokalno hostane modele putem Ollame — sve iz jedne implementacije, bez prebacivanja između različitih nadzornih ploča dobavljača.

Ovaj predložak objedinjuje kompletan LibreChat stack: MongoDB za pohranu razgovora, MeiliSearch za pretraživanje povijesti chata po cijelom tekstu i PostgreSQL vektorsku bazu podataka za RAG upite dokumenata. Pokretanje na vlastitom VPS-u čuva osjetljive razgovore na vašoj infrastrukturi dok vam daje potpunu kontrolu nad API ključevima, korisničkim pristupom i upravljanjem troškovima.