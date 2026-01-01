Postavite LibreChat instalacijom jednim klikom.
Platforma za AI chat otvorenog koda koja pruža jedinstveno sučelje za OpenAI, Anthropic, Google Gemini i lokalne modele.
Odaberite VPS plan za LibreChat
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LibreChat
LibreChat je samostalno hostana alternativa za ChatGPT s preko 15.000 zvjezdica na GitHubu koja vam pruža jedinstveno, dotjerano sučelje za interakciju s više pružatelja AI usluga. Podržava OpenAI GPT modele, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI i lokalno hostane modele putem Ollame — sve iz jedne implementacije, bez prebacivanja između različitih nadzornih ploča dobavljača.
Ovaj predložak objedinjuje kompletan LibreChat stack: MongoDB za pohranu razgovora, MeiliSearch za pretraživanje povijesti chata po cijelom tekstu i PostgreSQL vektorsku bazu podataka za RAG upite dokumenata. Pokretanje na vlastitom VPS-u čuva osjetljive razgovore na vašoj infrastrukturi dok vam daje potpunu kontrolu nad API ključevima, korisničkim pristupom i upravljanjem troškovima.
LibreChat ključne značajke
Pristup AI-ju više pružatelja
Povežite OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI i lokalne Ollama modele te se prebacujte između njih u jednoj sesiji chata.
RAG dokumentni upiti
Učitajte dokumente i postavljajte im upite s bilo kojim povezanim AI modelom koristeći ugrađeni cjevovod za dohvaćanje pokretan pgvectorom.
Pretraga razgovora
Trenutačno pronađite prošle razgovore uz pretraživanje cijelog teksta pokretano MeiliSearchom kroz cijelu vašu povijest razgovora.
Upravljanje korisnicima
Registrirajte više korisnika s prijavom putem e-pošte i lozinke, centralno upravljajte pristupom API ključevima i pratite potrošnju tokena po korisniku.
Potpuna privatnost
Svi AI razgovori i preneseni dokumenti ostaju na vašem VPS-u — nema prikupljanja podataka trećih strana izvan API-ja AI pružatelja koje odaberete.
Zašto pokrenuti LibreChat na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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