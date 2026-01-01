Postavite Movary instalacijom jednim klikom.
Samohostirani alat za praćenje povijesti gledanja filmova s Plex, Jellyfin, Emby i Trakt skrobliranjem te bogatom statistikom.
Odaberite VPS plan za Movary
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Movary
Movary je besplatna web aplikacija otvorenog koda izrađena posebno za ljubitelje filmova koji žele potpuno vlasništvo nad svojom poviješću gledanja. Preuzima metapodatke iz The Movie Database i IMDb-a, prati svako gledanje s vremenskim oznakama i ocjenama te prikazuje detaljne statistike o glumcima, redateljima, žanrovima, jezicima i desetljećima koji oblikuju vaš ukus.
Samostalno hostiranje Movaryja na VPS-u čuva vašu povijest gledanja privatnom i prenosivom, s uvozom iz Trakt-a, Letterboxd-a i Netflix-a, plus automatsko scrobblanje iz Plex-a, Jellyfin-a, Emby-ja i Kodi-ja. Za razliku od komercijalnih trackera, nema ciljanog oglašavanja, nema cijena po korisniku i vaši podaci o gledanju nikada ne napuštaju vaš poslužitelj.
Movary ključne značajke
Plex i Jellyfin scrobbling
Automatski bilježite svaki pogledani film u Plexu, Jellyfinu, Embyju ili Kodiju bez ručnog označavanja gledanja.
Detaljne statistike gledanja
Pogledajte svoje najbolje glumce, redatelje, žanrove, jezike i desetljeća s grafikonima koji vizualiziraju kako se vaš ukus razvija tijekom vremena.
Trakt i Letterboxd uvoz
Prenesite postojeću povijest gledanja s Trakt-a, Letterboxd-a ili Netflix-a već prvog dana umjesto da počinjete ispočetka.
Ocjene i osobne bilješke
Ocijenite svaki film osobnim ocjenama i bilješkama kako biste ponovno stvorili sliku filmova koje ste već pogledali.
Instalabilna web aplikacija
Instalirajte Movary kao progresivnu web aplikaciju na telefone i stolna računala za izvorni doživljaj bez trgovine aplikacijama.
Višekorisnička podrška
Podijelite jedan poslužitelj s prijateljima ili obitelji, dok svaki profil, s vlastitim popisom za gledanje, ocjenama i statistikama, ostaje potpuno izoliran.
Zašto pokrenuti Movary na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.