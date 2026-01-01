Movary je besplatna web aplikacija otvorenog koda izrađena posebno za ljubitelje filmova koji žele potpuno vlasništvo nad svojom poviješću gledanja. Preuzima metapodatke iz The Movie Database i IMDb-a, prati svako gledanje s vremenskim oznakama i ocjenama te prikazuje detaljne statistike o glumcima, redateljima, žanrovima, jezicima i desetljećima koji oblikuju vaš ukus.

Samostalno hostiranje Movaryja na VPS-u čuva vašu povijest gledanja privatnom i prenosivom, s uvozom iz Trakt-a, Letterboxd-a i Netflix-a, plus automatsko scrobblanje iz Plex-a, Jellyfin-a, Emby-ja i Kodi-ja. Za razliku od komercijalnih trackera, nema ciljanog oglašavanja, nema cijena po korisniku i vaši podaci o gledanju nikada ne napuštaju vaš poslužitelj.