Readeck je lagan, open-source upravitelj oznaka i aplikacija za čitanje kasnije koja bilježi čitljiv tekst, slike i članke s bilo kojeg URL-a u trenutku kada ga spremite. Svaka oznaka pohranjuje se kao jedna, nepromjenjiva ZIP arhiva, tako da vaši spremljeni članci ostaju dostupni čak i kada se izvorna stranica promijeni ili nestane s weba.

Samostalno hostiranje Readecka na vlastitom VPS-u drži vaš popis za čitanje, istaknute dijelove i oznake u potpunosti pod vašom kontrolom, bez praćenja trećih strana, bez naknada po računu i bez rizika da se plaćena usluga ugasi. Jedna Go binarna datoteka podržana SQLite-om znači vrlo nisku potrošnju resursa i glatko iskustvo čak i na malim VPS planovima.