Postavite Readeck instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran upravitelj za čitanje kasnije i oznake koji zauvijek sprema čitljiv sadržaj bilo koje web stranice.
Odaberite VPS plan za Readeck
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Readeck
Readeck je lagan, open-source upravitelj oznaka i aplikacija za čitanje kasnije koja bilježi čitljiv tekst, slike i članke s bilo kojeg URL-a u trenutku kada ga spremite. Svaka oznaka pohranjuje se kao jedna, nepromjenjiva ZIP arhiva, tako da vaši spremljeni članci ostaju dostupni čak i kada se izvorna stranica promijeni ili nestane s weba.
Samostalno hostiranje Readecka na vlastitom VPS-u drži vaš popis za čitanje, istaknute dijelove i oznake u potpunosti pod vašom kontrolom, bez praćenja trećih strana, bez naknada po računu i bez rizika da se plaćena usluga ugasi. Jedna Go binarna datoteka podržana SQLite-om znači vrlo nisku potrošnju resursa i glatko iskustvo čak i na malim VPS planovima.
Readeck ključne značajke
Dugoročno arhiviranje
Svaka oznaka pohranjuje se kao nepromjenjiva ZIP arhiva tako da spremljeni članci ostaju čitljivi čak i kada originalna stranica više ne postoji.
EPUB i OPDS izvoz
Izvezite bilo koji članak ili zbirku u EPUB i pristupite svojoj biblioteci izravno s e-čitača koji podržavaju OPDS kataloge.
Naglasci i oznake
Označite važne odlomke i organizirajte oznake s oznakama, favoritima i arhivama kako biste ih kasnije brzo pronašli.
Pametne kolekcije
Spremite upite za pretraživanje kao zbirke kako biste automatski grupirali oznake prema oznaci, web-mjestu ili bilo kojem drugom filtru koji definirate.
Pretraživanje cijelog teksta
Pretražujte naslove članaka, sadržaj i oznake kako biste odmah pronašli bilo koji odlomak iz vaše spremljene biblioteke.
Proširenja preglednika
Spremite stranice jednim klikom koristeći službena proširenja za Firefox i Chrome, bez potrebe za kopiranjem i lijepljenjem.
Zašto pokrenuti Readeck na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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