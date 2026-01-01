Postavite LinkStack instalacijom jednim klikom.
Samohostirana platforma za linkove u opisu profila za izradu brendiranih odredišnih stranica s neograničenim linkovima i potpunom kontrolom dizajna.
Odaberite VPS plan za LinkStack
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LinkStack
LinkStack je platforma otvorenog koda za link-in-bio koja omogućuje kreatorima, tvrtkama i organizacijama da centraliziraju sve svoje važne poveznice na jednoj prilagodljivoj odredišnoj stranici. Izgrađen na PHP-u i Laravelu, nudi neograničen broj poveznica, prilagođene teme, ikone društvenih mreža, analitiku klikova i podršku za više korisnika odmah po instalaciji — značajke koje komercijalne alternative poput Linktreea obično zaključavaju iza plaćenih paketa.
Samostalno hostiranje LinkStacka na vlastitom VPS-u drži analitiku posjetitelja, podatke o klikovima i konfiguraciju stranice u potpunosti pod vašom kontrolom, bez naknada za pretplatu po stranici, bez umetnutog oglašavanja na besplatnim razinama i bez rizika da vaša bio poveznica bude suspendirana od strane platforme treće strane. Povežite prilagođenu domenu putem Traefika i stranica postaje potpuno brendirani dio vaše vlastite infrastrukture.
LinkStack ključne značajke
Neograničeno poveznica
Dodajte koliko god vam je potrebno poveznica, odjeljaka i stranica bez mjesečnih ograničenja, ograničenja stavki ili naknada po poveznici od SaaS pružatelja.
Prilagođene teme
Odaberite između ugrađenih tema ili u potpunosti preuredite stranice s prilagođenim CSS-om, pozadinama, oblicima gumba i animacijama kako bi odgovarale vašem brendu.
Ugrađena analitika
Pratite preglede stranica i broj klikova po poveznici unutar administratorske ploče bez ubacivanja piksela za praćenje trećih strana u preglednike vaših posjetitelja.
Višekorisnička podrška
Ugošćujte stranice za cijele timove ili agencije s odvojenim korisničkim računima, pristupom temeljenim na ulogama i centraliziranom administracijom na jednoj instanci.
Društvene i prilagođene ikone
Dodajte ikone za glavne društvene mreže plus prilagođene učitane ikone kako bi veze ostale vizualno dosljedne i odmah prepoznatljive.
Ažuriranje jednim klikom
Primijenite nova izdanja izravno s administratorske ploče s ugrađenim ažuriranjem, održavajući vašu instancu ažurnom bez ponovne izgradnje spremnika.
Zašto pokrenuti LinkStack na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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