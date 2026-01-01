Postavite Pocket ID instalacijom jednim klikom.
OIDC pružatelj isključivo s Passkey-em koji dodaje jedinstvenu prijavu bez lozinke svim vašim samostalno hostiranim aplikacijama.
Odaberite VPS plan za Pocket ID
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Pocket ID
Pocket ID je lagan, open-source OIDC pružatelj identiteta s temeljnom razlikom: podržava samo pristupne ključeve (passkeys) za autentifikaciju, bez ikakve prijave lozinkom. Korisnici registriraju pristupni ključ (passkey) jednom — koristeći svoj telefon, hardverski ključ ili biometriju — i od tog trenutka se autentificiraju u bilo koju povezanu aplikaciju jednim pokretom.
Samostalno hostiranje Pocket ID-a na vašem VPS-u daje vam sloj jedinstvene prijave (single sign-on) za sve vaše samostalno hostirane usluge bez pokretanja teške platforme za identitet. Jedan kontejner s ugrađenom SQLite pohranom znači da nema ništa za održavanje — povežite svoje aplikacije kao OIDC klijente i eliminirajte lozinke iz cijelog vašeg samostalno hostiranog sustava.
Pocket ID ključne značajke
Prijava samo s pristupnim ključem
Autentifikacija se odvija isključivo putem WebAuthn pristupnih ključeva — nema lozinki za upravljanje, curenje ili resetiranje u bilo kojoj povezanoj aplikaciji.
OIDC pružatelj
Djeluje kao OpenID Connect pružatelj sukladan standardima, tako da bilo koja aplikacija koja podržava OIDC može delegirati autentifikaciju na Pocket ID.
Korisnički samoposlužni portal
Korisnici upravljaju svojim pristupnim ključevima, aktivnim sesijama i autoriziranim aplikacijama putem čiste samoposlužne nadzorne ploče.
LDAP integracija
Povežite se s postojećim LDAP-om ili Active Directoryjem za uvoz korisnika umjesto ručnog upravljanja računima u Pocket ID-u.
Zapisnik revizije
Pratite svaku prijavu, registraciju pristupnog ključa i događaj autorizacije klijenta uz ugrađeni pretraživi zapisnik revizije.
Zašto pokrenuti Pocket ID na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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