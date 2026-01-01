Pocket ID je lagan, open-source OIDC pružatelj identiteta s temeljnom razlikom: podržava samo pristupne ključeve (passkeys) za autentifikaciju, bez ikakve prijave lozinkom. Korisnici registriraju pristupni ključ (passkey) jednom — koristeći svoj telefon, hardverski ključ ili biometriju — i od tog trenutka se autentificiraju u bilo koju povezanu aplikaciju jednim pokretom.

Samostalno hostiranje Pocket ID-a na vašem VPS-u daje vam sloj jedinstvene prijave (single sign-on) za sve vaše samostalno hostirane usluge bez pokretanja teške platforme za identitet. Jedan kontejner s ugrađenom SQLite pohranom znači da nema ništa za održavanje — povežite svoje aplikacije kao OIDC klijente i eliminirajte lozinke iz cijelog vašeg samostalno hostiranog sustava.