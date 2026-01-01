Postavite odmah uz instalaciju jednim klikom.
Nadzor Docker i Kubernetes sustava bez konfiguracije, sa stanjem spremnika, provjerama krajnjih točaka, certifikatima i javnom stranicom statusa.
Odaberite VPS plan za Maintenant
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Maintenant
Maintenant je open-source objedinjeni alat za nadzor koji zamjenjuje nekoliko samostalno hostiranih alata odjednom. Samo pokrenite jedan kontejner i on automatski otkriva svako radno opterećenje na vašem hostu, prateći stanje kontejnera, korištenje resursa, HTTP i TCP krajnje točke, TLS certifikate, ažuriranja slika i rizike mrežne sigurnosti s jedne nadzorne ploče pokretane Go-om.
Dizajniran za samostalne hostere i male timove, Maintenant se isporučuje kao jedna binarna datoteka podržana SQLite-om, bez potrebe za vanjskom bazom podataka ili log shipperom. Namjerno se isporučuje bez ugrađene autentifikacije i namijenjen je za postavljanje iza vašeg postojećeg reverznog proxyja, tako da zadržavate jedan sloj identiteta kroz cijeli vaš stack, dok posjedujete svaku metriku, liniju loga i upozorenje bez cijena po hostu ili po metrici.
Maintenant ključne značajke
Automatsko otkrivanje kontejnera
Otkriva svaki Docker spremnik i Kubernetes radno opterećenje u trenutku pokretanja, uključujući promjene stanja, petlje ponovnog pokretanja i prijenos dnevnika.
Endpoint i heartbeat provjere
Definira HTTP, TCP i cron monitore otkucaja putem Docker oznaka s podesivim pragovima neuspjeha i oporavka.
Praćenje TLS certifikata
Automatski uvozi certifikate s nadziranih HTTPS krajnjih točaka i šalje upozorenja 30, 14, 7, 3 i 1 dan prije isteka.
Metrika resursa
Prikazuje CPU, memoriju, mrežu i disk I/O u stvarnom vremenu po kontejneru s debounced pragom upozorenja kako bi se smanjila buka.
Ažuriraj inteligenciju
Skenira OCI registre kako bi usporedio sažetke slika tako da točno znate koja radna opterećenja imaju novije verzije koje čekaju.
Javna statusna stranica
Objedinjuje ozbiljnost praćenja u stranicu statusa u stvarnom vremenu, pokretanu događajima poslanim sa servera, za korisnike i članove tima.
Zašto pokrenuti Maintenant na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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