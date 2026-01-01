Maintenant je open-source objedinjeni alat za nadzor koji zamjenjuje nekoliko samostalno hostiranih alata odjednom. Samo pokrenite jedan kontejner i on automatski otkriva svako radno opterećenje na vašem hostu, prateći stanje kontejnera, korištenje resursa, HTTP i TCP krajnje točke, TLS certifikate, ažuriranja slika i rizike mrežne sigurnosti s jedne nadzorne ploče pokretane Go-om.

Dizajniran za samostalne hostere i male timove, Maintenant se isporučuje kao jedna binarna datoteka podržana SQLite-om, bez potrebe za vanjskom bazom podataka ili log shipperom. Namjerno se isporučuje bez ugrađene autentifikacije i namijenjen je za postavljanje iza vašeg postojećeg reverznog proxyja, tako da zadržavate jedan sloj identiteta kroz cijeli vaš stack, dok posjedujete svaku metriku, liniju loga i upozorenje bez cijena po hostu ili po metrici.