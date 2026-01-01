Postavite Traggo instalacijom jednim klikom.
Samohostirani sustav za praćenje vremena temeljen na oznakama koji zamjenjuje hijerarhije projekata s fleksibilnom označenom vremenskom linijom.
Odaberite VPS plan za Traggo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Traggo
Traggo je open-source, samostalno hostani alat za praćenje vremena koji organizira svaki unos kao raspon na vremenskoj traci, a ne kao redak unutar krute hijerarhije projekata. Svaki unos obogaćen je proizvoljnim oznakama —
client,
project,
task,
billable, što god želite — a nadzorna ploča analizira vrijeme kombiniranjem oznaka kako god vam je potrebno, bez da vas prisiljava da unaprijed odaberete jednu kanonsku raščlambu.
Samostalno hostanje Tragga na vašem vlastitom VPS-u čuva evidenciju radnog vremena, informacije o klijentima i kontekst relevantan za naplatu unutar infrastrukture koju kontrolirate, umjesto kod SaaS pružatelja usluga praćenja vremena. Jednostavna Go binarna datoteka plus SQLite baza podataka čini ga dovoljno laganim da koegzistira s drugim uslugama na malom VPS-u, a model temeljen na oznakama prilagođava se konzultantima, freelancerima, agencijama i timovima za proizvode podjednako.
Traggo ključne značajke
Praćenje temeljeno na tagovima
Zamijenite ugniježđene hijerarhije projekata proizvoljnim oznakama tako da se isti unos može istovremeno pojaviti u izvješćima za klijente, projekte i naplatu.
Prikaz vremenske crte
Povucite vremenske raspone na dnevnoj vremenskoj traci za brzo pokretanje, zaustavljanje, podjelu i uređivanje vremenskih unosa bez upisivanja preciznih vremenskih oznaka.
Fleksibilno izvještavanje
Razvrstajte praćeno vrijeme prema bilo kojoj kombinaciji oznaka unutar prilagodljivih vremenskih raspona, zatim izvezite rezultate u CSV za izdavanje računa.
Višekorisnička podrška
Izradite zasebne korisničke račune s administratorskim i redovnim ulogama kako bi mali tim mogao dijeliti jednu Traggo instancu s izoliranim evidencijama radnog vremena.
GraphQL API
Pokrenite automatizacije, nadzorne ploče i integracije putem dokumentiranog GraphQL API-ja umjesto struganja web sučelja.
Lagan otisak
Jedan Go binarni program s podrškom za SQLite znači malu potrošnju diska i memorije, idealno za smještanje na postojeći VPS bez dodjele novih resursa.
Zašto pokrenuti Traggo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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