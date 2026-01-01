Traggo je open-source, samostalno hostani alat za praćenje vremena koji organizira svaki unos kao raspon na vremenskoj traci, a ne kao redak unutar krute hijerarhije projekata. Svaki unos obogaćen je proizvoljnim oznakama — client , project , task , billable , što god želite — a nadzorna ploča analizira vrijeme kombiniranjem oznaka kako god vam je potrebno, bez da vas prisiljava da unaprijed odaberete jednu kanonsku raščlambu.

Samostalno hostanje Tragga na vašem vlastitom VPS-u čuva evidenciju radnog vremena, informacije o klijentima i kontekst relevantan za naplatu unutar infrastrukture koju kontrolirate, umjesto kod SaaS pružatelja usluga praćenja vremena. Jednostavna Go binarna datoteka plus SQLite baza podataka čini ga dovoljno laganim da koegzistira s drugim uslugama na malom VPS-u, a model temeljen na oznakama prilagođava se konzultantima, freelancerima, agencijama i timovima za proizvode podjednako.