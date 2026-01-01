Web-Check je alat za OSINT i analizu web stranica otvorenog koda koji objedinjuje informacije iz više od 50 modula u jedno izvješće o domeni. Unesite bilo koji URL kako biste odmah vidjeli DNS zapise, detalje SSL certifikata, otvorene portove, HTTP sigurnosna zaglavlja, tehnološke otiske, WHOIS podatke i konfiguraciju sigurnosti e-pošte.

Samostalno hostiranje Web-Checka na VPS-u pruža sigurnosnim timovima i programerima privatni alat za analizu bez ograničenja brzine ili ograničenja upotrebe nametnutih javnim instancama. Korisno je za sigurnosne preglede prije implementacije, konkurentno istraživanje, izviđanje za testiranje penetracije i provjeru ispravne konfiguracije vlastite infrastrukture.