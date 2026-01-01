Postavite Web-Check instalacijom jednim klikom.
OSINT alat za sveobuhvatnu analizu web stranice koji pokriva DNS, SSL, portove, sigurnosna zaglavlja i tehnološki skup u jednom pretraživanju.
Odaberite VPS plan za Web-Check
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Web-Check
Web-Check je alat za OSINT i analizu web stranica otvorenog koda koji objedinjuje informacije iz više od 50 modula u jedno izvješće o domeni. Unesite bilo koji URL kako biste odmah vidjeli DNS zapise, detalje SSL certifikata, otvorene portove, HTTP sigurnosna zaglavlja, tehnološke otiske, WHOIS podatke i konfiguraciju sigurnosti e-pošte.
Samostalno hostiranje Web-Checka na VPS-u pruža sigurnosnim timovima i programerima privatni alat za analizu bez ograničenja brzine ili ograničenja upotrebe nametnutih javnim instancama. Korisno je za sigurnosne preglede prije implementacije, konkurentno istraživanje, izviđanje za testiranje penetracije i provjeru ispravne konfiguracije vlastite infrastrukture.
Web-Check ključne značajke
50+ analitičkih modula
Jedno pretraživanje domene provodi preko 50 provjera koje istovremeno pokrivaju DNS, SSL, portove, zaglavlja, kolačiće, preusmjeravanja i još mnogo toga.
Revizija sigurnosnih zaglavlja
Provjerite koja su HTTP sigurnosna zaglavlja prisutna ili nedostaju kako biste identificirali sigurnosne propuste prije nego što postanu ranjivosti.
Tehnološki otisak prsta
Identificirajte web poslužitelj, CMS, okvire, alate za analitiku i CDN koje web stranica koristi iz potpisa svojih odgovora.
Email sigurnosne provjere
Provjerite konfiguraciju SPF, DKIM, DMARC i MX zapisa kako biste procijenili izloženost lažiranju e-pošte za bilo koju domenu.
Detalji SSL certifikata
Pregledajte izdavatelja certifikata, datum isteka, SAN-ove i valjanost lanca kako biste potvrdili da je HTTPS ispravno konfiguriran i da nije istekao.
Zašto pokrenuti Web-Check na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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