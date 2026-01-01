Dufs je lagani open-source poslužitelj datoteka koji vam omogućuje pregledavanje, prijenos, preuzimanje i upravljanje datotekama putem čistog web sučelja. Podržava WebDAV, tako da svoju pohranu možete montirati kao mrežni pogon na Windows, macOS ili Linux koristeći bilo koji standardni klijent upravitelja datoteka — nije potreban dodatni softver na uređaju za povezivanje.

Samostalno hostiranje Dufsa na vašem VPS-u čuva vaše datoteke na infrastrukturi koju u potpunosti kontrolirate, bez naknada za pohranu u oblaku, bez ograničenja veličine datoteka od strane dobavljača i bez pristupa vašim podacima trećih strana. Konfigurirajte pravila pristupa za čitanje-pisanje ili samo za čitanje po direktoriju, zaštitite putanje vjerodajnicama i sigurno dijelite datoteke putem HTTPS-a kroz ugrađenu Traefik integraciju.