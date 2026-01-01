Postavite Dufs jednim klikom.
Lagan, samostalno hostiran poslužitelj datoteka s čistim web sučeljem, podrškom za WebDAV i kontrolom pristupa po putanji.
Odaberite VPS plan za Dufs
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dufs
Dufs je lagani open-source poslužitelj datoteka koji vam omogućuje pregledavanje, prijenos, preuzimanje i upravljanje datotekama putem čistog web sučelja. Podržava WebDAV, tako da svoju pohranu možete montirati kao mrežni pogon na Windows, macOS ili Linux koristeći bilo koji standardni klijent upravitelja datoteka — nije potreban dodatni softver na uređaju za povezivanje.
Samostalno hostiranje Dufsa na vašem VPS-u čuva vaše datoteke na infrastrukturi koju u potpunosti kontrolirate, bez naknada za pohranu u oblaku, bez ograničenja veličine datoteka od strane dobavljača i bez pristupa vašim podacima trećih strana. Konfigurirajte pravila pristupa za čitanje-pisanje ili samo za čitanje po direktoriju, zaštitite putanje vjerodajnicama i sigurno dijelite datoteke putem HTTPS-a kroz ugrađenu Traefik integraciju.
Dufs ključne značajke
Web preglednik datoteka
Pregledavajte, prenesite, preuzmite, preimenujte i izbrišite datoteke iz bilo kojeg preglednika bez instaliranja dodatnog klijentskog softvera.
WebDAV protokol
Montirajte svoj Dufs poslužitelj kao izvorni mrežni pogon na sustavima Windows, macOS ili Linux koristeći ugrađenu WebDAV podršku operativnog sustava.
Kontrola pristupa po putanji
Primijenite zasebna pravila čitanja-pisanja ili samo za čitanje na različite direktorije, svaki zaštićen pojedinačnim vjerodajnicama.
Pretraživanje i pretpregled datoteka
Pretražujte među svojim pohranjenim datotekama po nazivu i pregledajte uobičajene formate kao što su slike, tekst i video izravno u pregledniku.
Pojedinačni kontejner
Pokreće se kao jedan lagani spremnik bez vanjske baze podataka — jednostavno za sigurnosno kopiranje, migraciju i održavanje.
Zašto pokrenuti Dufs na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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