Postavite Qdrant instalacijom jednim klikom.
Visokoučinkovita vektorska baza podataka otvorenog koda za semantičko pretraživanje, preporuke i aplikacije pokretane umjetnom inteligencijom.
Odaberite VPS plan za Qdrant
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Qdrant
Qdrant je pretraživač sličnosti vektora otvorenog koda proizvodne razine, izgrađen posebno za radna opterećenja umjetne inteligencije i strojnog učenja. Pohranjuje vektore visoke dimenzionalnosti uz bogate metapodatke tereta i poslužuje upite najbližeg susjeda u manje od milisekunde koristeći HNSW indeksiranje, višestruke metrike udaljenosti i napredno filtriranje — sve dostupno putem REST i gRPC API-ja.
Samostalno hostiranje Qdranta na VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad dodjelom memorije, konfiguracijom indeksiranja i rezidencijom podataka bez cijena po upitu ili ograničenja veze usluga upravljanih vektorskih baza podataka, što ga čini idealnim za startupove umjetne inteligencije i timove koji skaliraju semantičko pretraživanje ili RAG cjevovode.
Qdrant ključne značajke
Podmilisekundna pretraga
HNSW indeksiranje omogućuje gotovo trenutne upite najbližeg susjeda preko milijuna vektora, čime AI aplikacije ostaju responzivne u bilo kojem opsegu.
Payload filtriranje
Filtrirajte rezultate pretraživanja prema proizvoljnim poljima metapodataka prilikom upita, kombinirajući vektorsku sličnost sa strukturiranim uvjetima u jednom zahtjevu.
Višestruke metrike udaljenosti
Odaberite kosinusnu, euklidsku ili udaljenost skalarnog produkta kako biste uskladili model ugradnje koji koristi vaša aplikacija bez ponovnog indeksiranja podataka.
REST i gRPC API-ji
Integrirajte Qdrant u bilo koji jezik ili okvir koristeći OpenAPI REST sučelje ili gRPC API visokog protoka za radna opterećenja osjetljiva na latenciju.
Podrška za kvantizaciju
Skalarna i produktna kvantizacija značajno smanjuju zauzeće memorije, omogućujući vam indeksiranje većih skupova podataka na istom hardveru bez gubitka kvalitete.
Zašto pokrenuti Qdrant na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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