Qdrant je pretraživač sličnosti vektora otvorenog koda proizvodne razine, izgrađen posebno za radna opterećenja umjetne inteligencije i strojnog učenja. Pohranjuje vektore visoke dimenzionalnosti uz bogate metapodatke tereta i poslužuje upite najbližeg susjeda u manje od milisekunde koristeći HNSW indeksiranje, višestruke metrike udaljenosti i napredno filtriranje — sve dostupno putem REST i gRPC API-ja.

Samostalno hostiranje Qdranta na VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad dodjelom memorije, konfiguracijom indeksiranja i rezidencijom podataka bez cijena po upitu ili ograničenja veze usluga upravljanih vektorskih baza podataka, što ga čini idealnim za startupove umjetne inteligencije i timove koji skaliraju semantičko pretraživanje ili RAG cjevovode.