Postavite PicoClaw jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Ultralagan AI pomoćnik napisan u Go-u s nativnom podrškom za MCP i 30+ integracija s pružateljima LLM-a.
Odaberite VPS plan za PicoClaw
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PicoClaw
PicoClaw je neovisni AI pomoćnik otvorenog koda pokrenut od strane Sipeeda i u potpunosti napisan u Go-u od nule. Projekt je ponovno izgrađen kroz proces samopokretanja — sam AI Agent je vodio migraciju arhitekture i optimizaciju koda — proizvodeći jednu statičnu binarnu datoteku koja se pokreće za manje od sekunde i radi na jednoj CPU jezgri.
Dizajniran da bude malen, brz i primjenjiv bilo gdje, PicoClaw izvršava iste radne zadatke kao i mnogo teži agent okviri dok troši oko 10 MB RAM-a. Samostalno hostiranje pokretača na VPS-u daje vam konzolu temeljenu na pregledniku, trajnu konfiguraciju i dugotrajni pristupnik koji povezuje vaš odabrani LLM s Telegramom, Discordom, Matrixom, WeChatom i bilo kojim MCP poslužiteljem na koji ga usmjerite.
PicoClaw ključne značajke
Izuzetno mali otisak
Potrošnja osnovne memorije ispod 10 MB i vrijeme podizanja sustava u djeliću sekunde znače da jedan VPS može ugostiti PicoClaw uz ostatak vašeg sustava bez mjerljivog opterećenja.
Pokretač web konzole
Pokretač temeljen na pregledniku na portu 18800 vodi vas kroz postavljanje davatelja, kanala i pristupnika bez ručnog uređivanja JSON datoteka.
Izvorna MCP podrška
Integracija prvoklasnog protokola konteksta modela omogućuje vam povezivanje bilo kojeg MCP poslužitelja za proširenje mogućnosti agenta bez pisanja prilagođenih dodataka.
30+ LLM pružatelja
Koristite OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax i više putem jedne model_list konfiguracije.
Višekanalni pristupnik
Dugotrajni pristupnik izlaže vašeg agenta putem Telegrama, Discorda, Matrixa, IRC-a, WeChata i WeComa iz jedne implementacije.
Pametno usmjeravanje modela
Usmjeravanje temeljeno na pravilima šalje jednostavne upite laganim modelima, a složene vodećim modelima, smanjujući troškove API-ja bez narušavanja kvalitete.
Zašto pokrenuti PicoClaw na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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