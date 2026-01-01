PicoClaw je neovisni AI pomoćnik otvorenog koda pokrenut od strane Sipeeda i u potpunosti napisan u Go-u od nule. Projekt je ponovno izgrađen kroz proces samopokretanja — sam AI Agent je vodio migraciju arhitekture i optimizaciju koda — proizvodeći jednu statičnu binarnu datoteku koja se pokreće za manje od sekunde i radi na jednoj CPU jezgri.

Dizajniran da bude malen, brz i primjenjiv bilo gdje, PicoClaw izvršava iste radne zadatke kao i mnogo teži agent okviri dok troši oko 10 MB RAM-a. Samostalno hostiranje pokretača na VPS-u daje vam konzolu temeljenu na pregledniku, trajnu konfiguraciju i dugotrajni pristupnik koji povezuje vaš odabrani LLM s Telegramom, Discordom, Matrixom, WeChatom i bilo kojim MCP poslužiteljem na koji ga usmjerite.