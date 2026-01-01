Do 69% popusta za Karaoke Eternal

Postavite Karaoke Eternal instalacijom jednim klikom.

Samostalno ugošćena platforma za karaoke zabave gdje gosti dodaju pjesme u red čekanja sa svojih mobilnih preglednika koristeći QR kodove.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Karaoke Eternal instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Karaoke Eternal

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Karaoke Eternal

Karaoke Eternal je potpuno samostalno hostirana platforma za karaoke zabave koja svaki zaslon pretvara u karaoke zaslon. Gosti se pridružuju sobi skeniranjem QR koda i stavljaju pjesme u red čekanja izravno iz svog mobilnog preglednika — nije potrebna instalacija aplikacije. Domaćin kontrolira reprodukciju iz bilo kojeg preglednika, dok vam više neovisnih soba omogućuje pokretanje istodobnih sesija s odvojenim redovima čekanja.

Podržani formati uključuju MP3+G pjesme s CDG tekstovima, komprimirane MP3+G, MP4 karaoke videozapise i WebGL vizualizacije za pjesme bez tekstova. Mediji i postavke pohranjeni su u ugrađenoj SQLite bazi podataka bez potrebe za vanjskom uslugom baze podataka. Početno administratorsko postavljanje dovršava se pri prvom pristupu putem web sučelja. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u čuva vašu karaoke biblioteku privatnom i uvijek dostupnom kad god zabava počne.

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Što možete izgraditi uz {name}

Karaoke Eternal ključne značajke

Mobilno redanje pjesama

Gosti skeniraju QR kod i stavljaju pjesme u red čekanja izravno iz svog mobilnog preglednika — nije potrebno preuzimati aplikaciju niti stvarati račun.

Više soba za zabavu

Pokrenite istovremene karaoke sesije u neovisnim sobama, svaka sa svojim redom čekanja i playerom, idealno za velika mjesta ili događaje.

CDG i video podrška

Reproducirajte CDG-sinkronizirane MP3+G pjesme, MP4 karaoke videozapise i WebGL vizualizacije za pjesme bez preklapanja tekstova.

Ažuriranja reda čekanja uživo

Domaćini i gosti vide ažuriranje reda čekanja u stvarnom vremenu na svim uređajima povezanim s istom sobom.

Bez aplikacije

Cjelokupno karaoke iskustvo radi u pregledniku — gosti biraju pjesme, a domaćini upravljaju reprodukcijom bez instaliranja ičega.

Zašto pokrenuti Karaoke Eternal na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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