Karaoke Eternal je potpuno samostalno hostirana platforma za karaoke zabave koja svaki zaslon pretvara u karaoke zaslon. Gosti se pridružuju sobi skeniranjem QR koda i stavljaju pjesme u red čekanja izravno iz svog mobilnog preglednika — nije potrebna instalacija aplikacije. Domaćin kontrolira reprodukciju iz bilo kojeg preglednika, dok vam više neovisnih soba omogućuje pokretanje istodobnih sesija s odvojenim redovima čekanja.

Podržani formati uključuju MP3+G pjesme s CDG tekstovima, komprimirane MP3+G, MP4 karaoke videozapise i WebGL vizualizacije za pjesme bez tekstova. Mediji i postavke pohranjeni su u ugrađenoj SQLite bazi podataka bez potrebe za vanjskom uslugom baze podataka. Početno administratorsko postavljanje dovršava se pri prvom pristupu putem web sučelja. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u čuva vašu karaoke biblioteku privatnom i uvijek dostupnom kad god zabava počne.