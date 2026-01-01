Postavite Karaoke Eternal instalacijom jednim klikom.
Samostalno ugošćena platforma za karaoke zabave gdje gosti dodaju pjesme u red čekanja sa svojih mobilnih preglednika koristeći QR kodove.
Odaberite VPS plan za Karaoke Eternal
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Karaoke Eternal
Karaoke Eternal je potpuno samostalno hostirana platforma za karaoke zabave koja svaki zaslon pretvara u karaoke zaslon. Gosti se pridružuju sobi skeniranjem QR koda i stavljaju pjesme u red čekanja izravno iz svog mobilnog preglednika — nije potrebna instalacija aplikacije. Domaćin kontrolira reprodukciju iz bilo kojeg preglednika, dok vam više neovisnih soba omogućuje pokretanje istodobnih sesija s odvojenim redovima čekanja.
Podržani formati uključuju MP3+G pjesme s CDG tekstovima, komprimirane MP3+G, MP4 karaoke videozapise i WebGL vizualizacije za pjesme bez tekstova. Mediji i postavke pohranjeni su u ugrađenoj SQLite bazi podataka bez potrebe za vanjskom uslugom baze podataka. Početno administratorsko postavljanje dovršava se pri prvom pristupu putem web sučelja. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u čuva vašu karaoke biblioteku privatnom i uvijek dostupnom kad god zabava počne.
Karaoke Eternal ključne značajke
Mobilno redanje pjesama
Gosti skeniraju QR kod i stavljaju pjesme u red čekanja izravno iz svog mobilnog preglednika — nije potrebno preuzimati aplikaciju niti stvarati račun.
Više soba za zabavu
Pokrenite istovremene karaoke sesije u neovisnim sobama, svaka sa svojim redom čekanja i playerom, idealno za velika mjesta ili događaje.
CDG i video podrška
Reproducirajte CDG-sinkronizirane MP3+G pjesme, MP4 karaoke videozapise i WebGL vizualizacije za pjesme bez preklapanja tekstova.
Ažuriranja reda čekanja uživo
Domaćini i gosti vide ažuriranje reda čekanja u stvarnom vremenu na svim uređajima povezanim s istom sobom.
Bez aplikacije
Cjelokupno karaoke iskustvo radi u pregledniku — gosti biraju pjesme, a domaćini upravljaju reprodukcijom bez instaliranja ičega.
Zašto pokrenuti Karaoke Eternal na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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