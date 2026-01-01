Postavite RustDesk uz instalaciju jednim klikom.
Poslužitelj udaljene radne površine otvorenog koda koji vam daje potpunu kontrolu nad sigurnim udaljenim pristupom bez pretplate ili usmjeravanja podataka putem trećih strana.
Odaberite VPS plan za RustDesk
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz RustDesk
RustDesk je platforma za udaljenu radnu površinu otvorenog koda izgrađena u Rustu, koja pruža samostalno hostiranu alternativu za TeamViewer i AnyDesk bez ograničenja korištenja, ograničenja broja korisnika ili ponavljajućih troškova licence. Implementira dvije poslužiteljske komponente — hbbs za upravljanje vezama i hbbr za prosljeđivanje — omogućujući izravne peer-to-peer veze s automatskim povratkom u slučaju da vatrozidi sprječavaju izravno usmjeravanje.
Samostalno hostiranje RustDesk poslužitelja znači da vaše sesije udaljenog pristupa nikada nisu usmjerene putem infrastrukture treće strane. Ključevi za šifriranje, zapisi o vezama i pravila pristupa ostaju pod vašom kontrolom, što ga čini prikladnim za IT timove sa strogim zahtjevima usklađenosti.
RustDesk ključne značajke
Bez pretplate
Eliminira troškove licenciranja po korisniku tipične za komercijalna rješenja za udaljenu radnu površinu, čineći ga ekonomičnim za rastuće timove.
Enkripcija od kraja do kraja
Sve udaljene sesije su šifrirane, s kriptografskim ključevima pohranjenim na vašem vlastitom poslužitelju umjesto kod komercijalnog pružatelja usluga.
Višeplatformski klijenti
Klijentske aplikacije dostupne su za Windows, macOS, Linux, Android i iOS, omogućujući daljinski pristup s gotovo bilo kojeg uređaja.
P2P s relejnim povratkom
Uspostavlja izravne peer-to-peer veze za najbolje performanse, automatski se vraćajući na relej kada NAT ili vatrozidi interveniraju.
Pristup bez nadzora
Podržava nenadzirane udaljene sesije za upravljanje poslužiteljem i održavanje izvan radnog vremena bez potrebe za prisutnošću osobe na udaljenom računalu.
Zašto pokrenuti RustDesk na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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