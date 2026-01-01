RustDesk je platforma za udaljenu radnu površinu otvorenog koda izgrađena u Rustu, koja pruža samostalno hostiranu alternativu za TeamViewer i AnyDesk bez ograničenja korištenja, ograničenja broja korisnika ili ponavljajućih troškova licence. Implementira dvije poslužiteljske komponente — hbbs za upravljanje vezama i hbbr za prosljeđivanje — omogućujući izravne peer-to-peer veze s automatskim povratkom u slučaju da vatrozidi sprječavaju izravno usmjeravanje.

Samostalno hostiranje RustDesk poslužitelja znači da vaše sesije udaljenog pristupa nikada nisu usmjerene putem infrastrukture treće strane. Ključevi za šifriranje, zapisi o vezama i pravila pristupa ostaju pod vašom kontrolom, što ga čini prikladnim za IT timove sa strogim zahtjevima usklađenosti.