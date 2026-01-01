Do 69% popusta za InsForge

Postavite InsForge instalacijom jednim klikom.

Backend platforma otvorenog koda za AI agente za kodiranje, koja objedinjuje autentifikaciju, Postgres, pohranu i rubne funkcije.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite InsForge instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za InsForge

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz InsForge

InsForge je open-source, sveobuhvatna backend platforma dizajnirana za agentno kodiranje. Ona objedinjuje gradivne elemente koje moderne aplikacije trebaju — autentifikaciju, PostgreSQL bazu podataka s REST i realtime API-jima, S3-kompatibilnu pohranu datoteka, LLM model gateway i Deno-bazirane edge funkcije — iza jednog admin UI-ja i MCP servera koje AI agenti za kodiranje mogu programski pokretati.

Samostalno hostanje InsForgea na vašem vlastitom VPS-u drži korisničke račune, podatke aplikacija i učitane datoteke pod vašom potpunom kontrolom, bez cijena po projektu, bez ograničenja korištenja i bez vendor lock-ina. Uključeni MCP server omogućuje agentima za kodiranje poput Claudea i Cursora da postavljaju tablice, konfiguriraju autentifikaciju, implementiraju funkcije i upravljaju pohranom izravno iz vašeg editora.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

InsForge ključne značajke

Ugrađeni AI agent

Ugrađeni MCP poslužitelj izlaže autentifikaciju, bazu podataka, pohranu i funkcije kao alate koje AI agenti za kodiranje mogu izravno pozivati dok grade vašu aplikaciju.

PostgreSQL s automatskim API-jem

Ugrađeni PostgREST trenutačno pretvara vašu shemu u verziju REST API-ja sa sigurnošću na razini retka, tako da isporučujete krajnje točke bez pisanja standardnog koda.

Ugrađena autentifikacija

Autentifikacija e-poštom i lozinkom plus OAuth pružatelji (Google, GitHub, Discord i ostali) spremni su za integraciju u vaš klijent jednim pozivom SDK-a.

Edge functions na Deno

Pišite serverless TypeScript funkcije koje se izvode na izoliranom Deno runtimeu s izravnim pristupom bazi podataka i sloju za pohranu.

S3-kompatibilna pohrana

Prenosite, poslužujte i upravljajte dozvolama datoteka putem sloja za pohranu kompatibilnog s S3 koji radi lokalno na disku ili s bilo kojim S3 bucketom.

Objedinjeni modelni pristupnik

OpenAI-kompatibilni pristupnik omogućuje vašoj aplikaciji pozivanje više pružatelja LLM-a putem jednog API sučelja, s praćenjem korištenja i rotacijom ključeva kojima se centralno upravlja.

Zašto pokrenuti InsForge na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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