Postavite InsForge instalacijom jednim klikom.
Backend platforma otvorenog koda za AI agente za kodiranje, koja objedinjuje autentifikaciju, Postgres, pohranu i rubne funkcije.
Odaberite VPS plan za InsForge
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz InsForge
InsForge je open-source, sveobuhvatna backend platforma dizajnirana za agentno kodiranje. Ona objedinjuje gradivne elemente koje moderne aplikacije trebaju — autentifikaciju, PostgreSQL bazu podataka s REST i realtime API-jima, S3-kompatibilnu pohranu datoteka, LLM model gateway i Deno-bazirane edge funkcije — iza jednog admin UI-ja i MCP servera koje AI agenti za kodiranje mogu programski pokretati.
Samostalno hostanje InsForgea na vašem vlastitom VPS-u drži korisničke račune, podatke aplikacija i učitane datoteke pod vašom potpunom kontrolom, bez cijena po projektu, bez ograničenja korištenja i bez vendor lock-ina. Uključeni MCP server omogućuje agentima za kodiranje poput Claudea i Cursora da postavljaju tablice, konfiguriraju autentifikaciju, implementiraju funkcije i upravljaju pohranom izravno iz vašeg editora.
InsForge ključne značajke
Ugrađeni AI agent
Ugrađeni MCP poslužitelj izlaže autentifikaciju, bazu podataka, pohranu i funkcije kao alate koje AI agenti za kodiranje mogu izravno pozivati dok grade vašu aplikaciju.
PostgreSQL s automatskim API-jem
Ugrađeni PostgREST trenutačno pretvara vašu shemu u verziju REST API-ja sa sigurnošću na razini retka, tako da isporučujete krajnje točke bez pisanja standardnog koda.
Ugrađena autentifikacija
Autentifikacija e-poštom i lozinkom plus OAuth pružatelji (Google, GitHub, Discord i ostali) spremni su za integraciju u vaš klijent jednim pozivom SDK-a.
Edge functions na Deno
Pišite serverless TypeScript funkcije koje se izvode na izoliranom Deno runtimeu s izravnim pristupom bazi podataka i sloju za pohranu.
S3-kompatibilna pohrana
Prenosite, poslužujte i upravljajte dozvolama datoteka putem sloja za pohranu kompatibilnog s S3 koji radi lokalno na disku ili s bilo kojim S3 bucketom.
Objedinjeni modelni pristupnik
OpenAI-kompatibilni pristupnik omogućuje vašoj aplikaciji pozivanje više pružatelja LLM-a putem jednog API sučelja, s praćenjem korištenja i rotacijom ključeva kojima se centralno upravlja.
Zašto pokrenuti InsForge na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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