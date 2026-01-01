InsForge je open-source, sveobuhvatna backend platforma dizajnirana za agentno kodiranje. Ona objedinjuje gradivne elemente koje moderne aplikacije trebaju — autentifikaciju, PostgreSQL bazu podataka s REST i realtime API-jima, S3-kompatibilnu pohranu datoteka, LLM model gateway i Deno-bazirane edge funkcije — iza jednog admin UI-ja i MCP servera koje AI agenti za kodiranje mogu programski pokretati.

Samostalno hostanje InsForgea na vašem vlastitom VPS-u drži korisničke račune, podatke aplikacija i učitane datoteke pod vašom potpunom kontrolom, bez cijena po projektu, bez ograničenja korištenja i bez vendor lock-ina. Uključeni MCP server omogućuje agentima za kodiranje poput Claudea i Cursora da postavljaju tablice, konfiguriraju autentifikaciju, implementiraju funkcije i upravljaju pohranom izravno iz vašeg editora.