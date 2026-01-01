Postavite SurrealDB instalacijom jednim klikom.
Višemodelna baza podataka koja kombinira dokumentne, grafičke, relacijske, vremenske, geoprostorne i vektorske podatke putem jednog upitnog jezika sličnog SQL-u.
Odaberite VPS plan za SurrealDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SurrealDB
SurrealDB je moderna višemodelna baza podataka napisana u Rustu koja objedinjuje dokumentne, grafičke, relacijske, vremenske, geoprostorne i vektorske podatke u jedinstveni mehanizam kojem se pristupa putem SurrealQL-a — upitnog jezika sličnog SQL-u, dizajniranog za programere koji žele fleksibilnost bez žongliranja s više specijaliziranih baza podataka. Uz izvornu podršku za live upite u stvarnom vremenu, dozvole na razini retka i autentifikaciju ugrađenu u samu bazu podataka, SurrealDB može služiti i kao baza podataka i kao backend-as-a-service za web i mobilne aplikacije.
Samostalno hostiranje SurrealDB-a na vašem VPS-u daje programerima i malim timovima moćnu višemodelnu bazu podataka bez naplate po upitu SurrealDB Clouda. Jednostruka binarna arhitektura pojednostavljuje implementaciju i rad u usporedbi s pokretanjem zasebnih baza podataka za dokumentna, grafička i vremenska opterećenja.
SurrealDB ključne značajke
Višemodelni tipovi podataka
Pohranite dokumente, grafikone, relacijske retke, vremenske serije, geoprostorne podatke i vektore u istoj bazi podataka bez zasebnih usluga za svaki model.
SurrealQL upitni jezik
Jezik upita sličan SQL-u s proširenjima za prolazak grafom, vektorsko pretraživanje, geoprostorne operatore i izračunata polja ugrađena u shemu.
Upiti uživo u stvarnom vremenu
Pretplatite se na rezultate upita uživo putem WebSocketa za ažuriranja korisničkog sučelja u stvarnom vremenu bez anketiranja ili infrastrukture vanjske sabirnice događaja.
Sigurnost na razini retka
Granularne dozvole ugrađene u shemu omogućuju vam sigurno izlaganje baze podataka izravno web i mobilnim klijentima bez posredničkog API sloja.
Ugrađena autentifikacija
Ugrađena autentifikacija temeljena na korisniku, opsegu i JWT-u čini SurrealDB upotrebljivim kao backend-as-a-service za prototipne aplikacije.
Višestruka upitna sučelja
Upit putem HTTP REST-a, WebSocket-a, izvornih klijentskih biblioteka za JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET i PHP — ili izravno putem SurrealQL CLI-ja.
Zašto pokrenuti SurrealDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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