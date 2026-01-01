SurrealDB je moderna višemodelna baza podataka napisana u Rustu koja objedinjuje dokumentne, grafičke, relacijske, vremenske, geoprostorne i vektorske podatke u jedinstveni mehanizam kojem se pristupa putem SurrealQL-a — upitnog jezika sličnog SQL-u, dizajniranog za programere koji žele fleksibilnost bez žongliranja s više specijaliziranih baza podataka. Uz izvornu podršku za live upite u stvarnom vremenu, dozvole na razini retka i autentifikaciju ugrađenu u samu bazu podataka, SurrealDB može služiti i kao baza podataka i kao backend-as-a-service za web i mobilne aplikacije.

Samostalno hostiranje SurrealDB-a na vašem VPS-u daje programerima i malim timovima moćnu višemodelnu bazu podataka bez naplate po upitu SurrealDB Clouda. Jednostruka binarna arhitektura pojednostavljuje implementaciju i rad u usporedbi s pokretanjem zasebnih baza podataka za dokumentna, grafička i vremenska opterećenja.