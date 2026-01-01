Homebox je sustav za inventuru i organizaciju izgrađen posebno za kućne korisnike koji žele unijeti strukturu u svoje osobne stvari. Omogućuje vam katalogiziranje predmeta s fotografijama, prilagođenim poljima i oznakama lokacije, dok prati jamstva, datume kupnje i vrijednosti za osiguranje. Označavanje QR kodom olakšava identifikaciju i pronalaženje predmeta u sobama ili skladišnim prostorima.

Samostalno hostiranje Homeboxa na vašem VPS-u čuva osjetljive podatke o inventaru — uključujući detalje o vrijednim stvarima i povijesti kupnje — potpuno privatnima, bez pretplate, bez ograničenja pohrane i bez rizika da usluga treće strane prekine vaš pristup podacima.