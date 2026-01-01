Spice je runtime za podatkovnu i AI infrastrukturu otvorenog koda koji kombinira federativni SQL upit, vektorsko pretraživanje i LLM zaključivanje u jedan Rust proces. Izgrađen na Apache DataFusionu, Arrowu i DuckDB-u, povezuje se s desecima izvora — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka i više — i lokalno materijalizira 'vruće' podatke za analitiku u djeliću sekunde pored vaše aplikacije.

Samostalno hostiranje Spicea na vlastitom VPS-u daje AI agentima i RAG cjevovodima jedinstvenu SQL i HTTP krajnju točku preko federativnih podataka bez naknada za oblak po upitu ili slanja osjetljivih zapisa upravljanoj usluzi. Skupovi podataka, ubrzanja, embeddingzi i modeli svi su deklarirani u jednom spicepod.yaml manifestu.