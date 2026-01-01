Implementirajte Spice AI instalacijom jednim klikom.
Prijenosni mehanizam temeljen na Rustu za SQL upite, pretraživanje i LLM-zaključivanje za AI agente utemeljene na podacima.
Odaberite VPS plan za Spice AI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Spice AI
Spice je runtime za podatkovnu i AI infrastrukturu otvorenog koda koji kombinira federativni SQL upit, vektorsko pretraživanje i LLM zaključivanje u jedan Rust proces. Izgrađen na Apache DataFusionu, Arrowu i DuckDB-u, povezuje se s desecima izvora — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka i više — i lokalno materijalizira 'vruće' podatke za analitiku u djeliću sekunde pored vaše aplikacije.
Samostalno hostiranje Spicea na vlastitom VPS-u daje AI agentima i RAG cjevovodima jedinstvenu SQL i HTTP krajnju točku preko federativnih podataka bez naknada za oblak po upitu ili slanja osjetljivih zapisa upravljanoj usluzi. Skupovi podataka, ubrzanja, embeddingzi i modeli svi su deklarirani u jednom spicepod.yaml manifestu.
Spice AI ključne značajke
Federirani SQL stroj
Upitajte Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks i desetke drugih izvora podataka zajedno putem jedinstvene SQL krajnje točke koju pokreće Apache DataFusion.
Lokalno ubrzanje podataka
Materijalizirajte vruće skupove podataka u Arrow, DuckDB ili SQLite pored vaše aplikacije za posluživanje analitičkih upita s latencijom od milisekunde.
Ugrađena LLM inferencija
Pokrenite modele za chat i ugradnju otvorenog koda putem HTTP API-ja kompatibilnog s OpenAI-jem izravno unutar okruženja za izvođenje, nije potreban zaseban poslužitelj modela.
AI pretraživanje i RAG
Kombinirajte pretraživanje sličnosti vektora sa SQL filtrima u jednom upitu kako biste pokrenuli generiranje potpomognuto dohvaćanjem, utemeljenog na vašim operativnim podacima uživo.
Arrow Flight gRPC
Strimajte velike skupove rezultata analitičkim klijentima s zero-copy Apache Arrow preko Flighta za pristup podacima visoke propusnosti uz REST API.
Deklarativni spicepods
Definirajte skupove podataka, ubrzanja, modele i rasporede osvježavanja u jednom YAML manifestu koji je kontroliran verzijama i reproducibilan u različitim okruženjima.
Zašto pokrenuti Spice AI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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