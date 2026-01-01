Do 69% popusta za Spice AI

Implementirajte Spice AI instalacijom jednim klikom.

Prijenosni mehanizam temeljen na Rustu za SQL upite, pretraživanje i LLM-zaključivanje za AI agente utemeljene na podacima.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
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AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Implementirajte Spice AI instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Spice AI

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Spice AI

Spice je runtime za podatkovnu i AI infrastrukturu otvorenog koda koji kombinira federativni SQL upit, vektorsko pretraživanje i LLM zaključivanje u jedan Rust proces. Izgrađen na Apache DataFusionu, Arrowu i DuckDB-u, povezuje se s desecima izvora — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka i više — i lokalno materijalizira 'vruće' podatke za analitiku u djeliću sekunde pored vaše aplikacije.

Samostalno hostiranje Spicea na vlastitom VPS-u daje AI agentima i RAG cjevovodima jedinstvenu SQL i HTTP krajnju točku preko federativnih podataka bez naknada za oblak po upitu ili slanja osjetljivih zapisa upravljanoj usluzi. Skupovi podataka, ubrzanja, embeddingzi i modeli svi su deklarirani u jednom spicepod.yaml manifestu.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Spice AI ključne značajke

Federirani SQL stroj

Upitajte Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks i desetke drugih izvora podataka zajedno putem jedinstvene SQL krajnje točke koju pokreće Apache DataFusion.

Lokalno ubrzanje podataka

Materijalizirajte vruće skupove podataka u Arrow, DuckDB ili SQLite pored vaše aplikacije za posluživanje analitičkih upita s latencijom od milisekunde.

Ugrađena LLM inferencija

Pokrenite modele za chat i ugradnju otvorenog koda putem HTTP API-ja kompatibilnog s OpenAI-jem izravno unutar okruženja za izvođenje, nije potreban zaseban poslužitelj modela.

AI pretraživanje i RAG

Kombinirajte pretraživanje sličnosti vektora sa SQL filtrima u jednom upitu kako biste pokrenuli generiranje potpomognuto dohvaćanjem, utemeljenog na vašim operativnim podacima uživo.

Arrow Flight gRPC

Strimajte velike skupove rezultata analitičkim klijentima s zero-copy Apache Arrow preko Flighta za pristup podacima visoke propusnosti uz REST API.

Deklarativni spicepods

Definirajte skupove podataka, ubrzanja, modele i rasporede osvježavanja u jednom YAML manifestu koji je kontroliran verzijama i reproducibilan u različitim okruženjima.

Zašto pokrenuti Spice AI na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

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