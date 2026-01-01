Apache Kvrocks je distribuirana NoSQL baza podataka ključ-vrijednost koja koristi Redis RESP protokol, ali pohranjuje podatke na disk putem RocksDB-a umjesto da cijeli skup podataka drži u memoriji. Rezultat je izravna zamjena za bilo kojeg Redis klijenta koja drži znatno veće skupove podataka na istom hardveru, idealna za radna opterećenja gdje Redis u memoriji postaje preskup.

Kvrocks podržava sve glavne Redis tipove podataka, imenike s tokenima po korisniku, asinkronu replikaciju binloga, Redis Sentinel za prebacivanje u slučaju kvara i centralno upravljani klaster način rada. Samostalno hostiranje Kvrocksa na VPS-u aplikacijama pruža trajnu pohranu kompatibilnu s Redisom s potpunom kontrolom nad RocksDB podešavanjem, kompresijom i rasporedom pohrane bez cijena upravljanih usluga.