Do 69% popusta za Apache Kvrocks

Postavite Apache Kvrocks jednim klikom.

Baza podataka ključ-vrijednost temeljena na disku s Redis protokolom koja pohranjuje znatno više podataka po gigabajtu RAM-a nego Redis u memoriji.

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AI VPS
5,49  /mj
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Postavite Apache Kvrocks jednim klikom.

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69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Apache Kvrocks

Apache Kvrocks je distribuirana NoSQL baza podataka ključ-vrijednost koja koristi Redis RESP protokol, ali pohranjuje podatke na disk putem RocksDB-a umjesto da cijeli skup podataka drži u memoriji. Rezultat je izravna zamjena za bilo kojeg Redis klijenta koja drži znatno veće skupove podataka na istom hardveru, idealna za radna opterećenja gdje Redis u memoriji postaje preskup.

Kvrocks podržava sve glavne Redis tipove podataka, imenike s tokenima po korisniku, asinkronu replikaciju binloga, Redis Sentinel za prebacivanje u slučaju kvara i centralno upravljani klaster način rada. Samostalno hostiranje Kvrocksa na VPS-u aplikacijama pruža trajnu pohranu kompatibilnu s Redisom s potpunom kontrolom nad RocksDB podešavanjem, kompresijom i rasporedom pohrane bez cijena upravljanih usluga.

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Što možete izgraditi uz {name}

Apache Kvrocks ključne značajke

Redis Protocol kompatibilan

Radi sa svakom Redis klijentskom bibliotekom govoreći standardni RESP protokol na portu 6666 — stringovi, hashovi, liste, skupovi, sortirani skupovi, streamovi i bitmape ponašaju se kao Redis.

Pohrana temeljena na disku

RocksDB pogon pohranjuje cijeli skup podataka na disk tako da se kapacitet skalira s pohranom umjesto s RAM-om, često držeći desetke puta više podataka po VPS-u nego Redis.

Imenski prostori s tokenima

Podrška za višestruke prostore imena (multi-tenant namespace) dodjeljuje zaseban token svakoj logičkoj bazi podataka tako da se jedna instanca Kvrocksa može sigurno dijeliti među aplikacijama.

Asinkrona replikacija

Replikacija binloga u stilu MySQL-a prenosi zapise replikama za skaliranje čitanja, sigurnosnu kopiju i oporavak od katastrofe bez ometanja primarnog.

Klaster i Sentinel

Izvorni Redis klaster način rada i kompatibilnost s Redis Sentinelom omogućuju horizontalno dijeljenje i automatsko prebacivanje u slučaju kvara koristeći postojeće Redis alate.

Zašto pokrenuti Apache Kvrocks na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

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Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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