Postavite Apache Kvrocks jednim klikom.
Baza podataka ključ-vrijednost temeljena na disku s Redis protokolom koja pohranjuje znatno više podataka po gigabajtu RAM-a nego Redis u memoriji.
Odaberite VPS plan za Apache Kvrocks
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache Kvrocks
Apache Kvrocks je distribuirana NoSQL baza podataka ključ-vrijednost koja koristi Redis RESP protokol, ali pohranjuje podatke na disk putem RocksDB-a umjesto da cijeli skup podataka drži u memoriji. Rezultat je izravna zamjena za bilo kojeg Redis klijenta koja drži znatno veće skupove podataka na istom hardveru, idealna za radna opterećenja gdje Redis u memoriji postaje preskup.
Kvrocks podržava sve glavne Redis tipove podataka, imenike s tokenima po korisniku, asinkronu replikaciju binloga, Redis Sentinel za prebacivanje u slučaju kvara i centralno upravljani klaster način rada. Samostalno hostiranje Kvrocksa na VPS-u aplikacijama pruža trajnu pohranu kompatibilnu s Redisom s potpunom kontrolom nad RocksDB podešavanjem, kompresijom i rasporedom pohrane bez cijena upravljanih usluga.
Apache Kvrocks ključne značajke
Redis Protocol kompatibilan
Radi sa svakom Redis klijentskom bibliotekom govoreći standardni RESP protokol na portu 6666 — stringovi, hashovi, liste, skupovi, sortirani skupovi, streamovi i bitmape ponašaju se kao Redis.
Pohrana temeljena na disku
RocksDB pogon pohranjuje cijeli skup podataka na disk tako da se kapacitet skalira s pohranom umjesto s RAM-om, često držeći desetke puta više podataka po VPS-u nego Redis.
Imenski prostori s tokenima
Podrška za višestruke prostore imena (multi-tenant namespace) dodjeljuje zaseban token svakoj logičkoj bazi podataka tako da se jedna instanca Kvrocksa može sigurno dijeliti među aplikacijama.
Asinkrona replikacija
Replikacija binloga u stilu MySQL-a prenosi zapise replikama za skaliranje čitanja, sigurnosnu kopiju i oporavak od katastrofe bez ometanja primarnog.
Klaster i Sentinel
Izvorni Redis klaster način rada i kompatibilnost s Redis Sentinelom omogućuju horizontalno dijeljenje i automatsko prebacivanje u slučaju kvara koristeći postojeće Redis alate.
Zašto pokrenuti Apache Kvrocks na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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