Kotaemon je čist, prilagodljiv alat za odgovaranje na pitanja iz dokumenata temeljen na RAG-u koji se povezuje s LLM-om po vašem izboru — od OpenAI-ja i Azurea do samostalno hostirane Ollama instance. Prenesite PDF-ove, Word dokumente, proračunske tablice i slike, zatim postavljajte pitanja i primajte odgovore potkrijepljene točnim citatima iz izvornog materijala.

Za razliku od usluga umjetne inteligencije za dokumente temeljenih na oblaku, samostalno hostiranje Kotaemona čuva vaše datoteke privatnima na vašem vlastitom VPS-u. Varijanta pune slike u ovom predlošku dodaje Tesseract OCR, raščlanjivanje LibreOffice formata i rukovanje višenačinskim dokumentima, čineći ga prikladnim za skenirane PDF-ove, Office datoteke i dokumente bogate slikama.