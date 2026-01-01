Postavite Kotaemon jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Chatbot otvorenog koda za pitanja i odgovore o dokumentima za razgovor s vašim datotekama koristeći bilo kojeg LLM pružatelja.
Odaberite VPS plan za Kotaemon
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kotaemon
Kotaemon je čist, prilagodljiv alat za odgovaranje na pitanja iz dokumenata temeljen na RAG-u koji se povezuje s LLM-om po vašem izboru — od OpenAI-ja i Azurea do samostalno hostirane Ollama instance. Prenesite PDF-ove, Word dokumente, proračunske tablice i slike, zatim postavljajte pitanja i primajte odgovore potkrijepljene točnim citatima iz izvornog materijala.
Za razliku od usluga umjetne inteligencije za dokumente temeljenih na oblaku, samostalno hostiranje Kotaemona čuva vaše datoteke privatnima na vašem vlastitom VPS-u. Varijanta pune slike u ovom predlošku dodaje Tesseract OCR, raščlanjivanje LibreOffice formata i rukovanje višenačinskim dokumentima, čineći ga prikladnim za skenirane PDF-ove, Office datoteke i dokumente bogate slikama.
Kotaemon ključne značajke
Podrška za više LLM-ova
Povežite se s OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral ili bilo kojim lokalnim modelom hostiranim na Ollami bez migracije vaših dokumenata ili povijesti razgovora.
Odgovori potkrijepljeni citatima
Svaki odgovor povezuje se s točnim odlomcima u vašim izvornim dokumentima tako da možete provjeriti tvrdnje i izravno pratiti informacije.
OCR i raščlanjivanje Office dokumenata
Tesseract OCR, LibreOffice i ffmpeg su objedinjeni za obradu skeniranih PDF-ova, Word i PowerPoint datoteka te dokumenata temeljenih na slikama izvorno.
GraphRAG dohvaćanje
Opcionalni GraphRAG i LightRAG pozadinski sustavi poboljšavaju točnost dohvaćanja za velike ili gusto unakrsno referencirane skupove dokumenata.
Višekorisnički pristup
Ugrađeno upravljanje korisnicima omogućuje svakom članu tima da održava privatne zbirke dokumenata unutar jedne zajedničke implementacije.
Zašto pokrenuti Kotaemon na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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