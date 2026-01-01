Postavite WebTop instalacijom jednim klikom.
Potpuno Linux desktop okruženje u vašem pregledniku s trajnim sesijama, upravljanjem datotekama i podrškom za audio/video.
Odaberite VPS plan za WebTop
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz WebTop
WebTop pruža potpuno Linux desktop okruženje dostupno iz bilo kojeg preglednika putem KasmVNC streaminga. Izradio ga je LinuxServer.io, a pruža KDE, XFCE i druga desktop okruženja s trajnom pohranom početnog direktorija, integriranim upravljanjem datotekama, audio i video prosljeđivanjem te glatkim grafičkim performansama putem konfiguracije dijeljene memorije.
Samostalno hostiranje WebTopa na VPS-u pruža vam sigurno udaljeno računalo dostupno bez VPN-a ili RDP klijentskog softvera. Idealno je za pokretanje grafičkih Linux aplikacija iz ograničenih okruženja, pružajući dosljedan razvojni ili produktivni radni prostor dostupan s bilo kojeg uređaja s preglednikom.
WebTop ključne značajke
Radna površina temeljena na pregledniku
Pristupite potpunom Linux desktopu iz bilo kojeg preglednika bez instaliranja VPN-a, RDP-a ili softvera klijenta za udaljenu radnu površinu.
Višestruka radna okruženja
Odaberite između KDE-a, XFCE-a, MATE-a i drugih radnih okruženja ovisno o vašem tijeku rada i preferencijama resursa.
Trajna pohrana
Početni direktorij i podaci aplikacije ostaju između sesija, čuvajući vaše datoteke i konfiguracije netaknutima pri ponovnom povezivanju.
Audio i video podrška
Prosljeđivanje multimedije omogućuje reprodukciju zvuka i videa unutar kontejneriziranog desktop okruženja.
Siguran udaljeni pristup
Pristupite radnoj površini putem HTTPS-a preko Traefika bez izravnog izlaganja RDP ili VNC portova internetu.
Zašto pokrenuti WebTop na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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