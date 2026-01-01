WebTop pruža potpuno Linux desktop okruženje dostupno iz bilo kojeg preglednika putem KasmVNC streaminga. Izradio ga je LinuxServer.io, a pruža KDE, XFCE i druga desktop okruženja s trajnom pohranom početnog direktorija, integriranim upravljanjem datotekama, audio i video prosljeđivanjem te glatkim grafičkim performansama putem konfiguracije dijeljene memorije.

Samostalno hostiranje WebTopa na VPS-u pruža vam sigurno udaljeno računalo dostupno bez VPN-a ili RDP klijentskog softvera. Idealno je za pokretanje grafičkih Linux aplikacija iz ograničenih okruženja, pružajući dosljedan razvojni ili produktivni radni prostor dostupan s bilo kojeg uređaja s preglednikom.