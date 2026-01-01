Postavite Lidarr jednim klikom.
Automatizirani upravitelj glazbene kolekcije koji prati diskografije izvođača i organizira preuzimanja s MusicBrainz metapodacima.
Odaberite VPS plan za Lidarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Lidarr
Lidarr je automatizirani upravitelj glazbene biblioteke izgrađen na provjerenom arr frameworku. Prati diskografije izvođača, nadzire RSS feedove za nova izdanja albuma, pokreće preuzimanja putem vašeg preferiranog klijenta i organizira sve u pravilno označene i strukturirane mape — sve bez ručne intervencije.
Pokretanje Lidarra na VPS-u održava ga aktivnim 24/7, osiguravajući da se nova izdanja uhvate čim se pojave, čak i kada su vaši kućni uređaji isključeni. Integrira se s qBittorrentom, SABnzbdom, NZBGetom i drugim klijentima za preuzimanje te se povezuje s Plexom, Jellyfinom i Embyjem kako bi osvježio vašu biblioteku glazbenog servera nakon svake akvizicije.
Lidarr ključne značajke
Automatsko praćenje izdanja
Pratite bilo kojeg izvođača i automatski preuzmite nove albume, singlove i EP-ove čim se pojave na vašim konfiguriranim indeksatorima.
Nadogradnje profila kvalitete
Definirajte željene audio formate i Lidarr će automatski zamijeniti datoteke niže kvalitete s FLAC-om ili verzijama s višim bitrateom kada postanu dostupne.
MusicBrainz metapodaci
Obogatite svoju biblioteku točnim imenima izvođača, naslovnicama albuma, datumima izdanja i popisima pjesama preuzetim s MusicBrainz-a.
Integracija medijskog poslužitelja
Pokrenite automatsko skeniranje biblioteka Plex, Jellyfin ili Emby nakon dovršetka preuzimanja, kako bi se nova glazba odmah pojavila.
Upravljanje diskografijom
Pregledajte cjelovite kataloge izvođača, označite željene albume i pratite koja izdanja nedostaju ili trebaju nadogradnju kvalitete s jedne nadzorne ploče.
Zašto pokrenuti Lidarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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