Lidarr je automatizirani upravitelj glazbene biblioteke izgrađen na provjerenom arr frameworku. Prati diskografije izvođača, nadzire RSS feedove za nova izdanja albuma, pokreće preuzimanja putem vašeg preferiranog klijenta i organizira sve u pravilno označene i strukturirane mape — sve bez ručne intervencije.

Pokretanje Lidarra na VPS-u održava ga aktivnim 24/7, osiguravajući da se nova izdanja uhvate čim se pojave, čak i kada su vaši kućni uređaji isključeni. Integrira se s qBittorrentom, SABnzbdom, NZBGetom i drugim klijentima za preuzimanje te se povezuje s Plexom, Jellyfinom i Embyjem kako bi osvježio vašu biblioteku glazbenog servera nakon svake akvizicije.