Do 69% popusta za GreptimeDB

Postavite GreptimeDB instalacijom jednim klikom.

Otvorenog koda objedinjena baza podataka za promatranje za metrike, zapise i tragove sa SQL-om i PromQL-om na jednom pogonu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite GreptimeDB instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za GreptimeDB

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz GreptimeDB

GreptimeDB je baza podataka za promatranje otvorenog koda, izgrađena u Rustu, koja pohranjuje metrike, logove i tragove kao široke događaje u jednom stupčastom mehanizmu. Jedna baza podataka zamjenjuje tipični trio Prometheus, Loki i Elasticsearch, omogućujući vam spajanje (JOIN) signala u SQL-u te posluživanje nadzornih ploča, upozorenja i AI agenata s jednog pozadinskog sustava umjesto s tri.

Samostalno hostiranje GreptimeDB-a na vlastitom VPS-u drži telemetriju visoke kardinalnosti pod vašom kontrolom, bez SaaS naplate po podatkovnoj točki, a ista instanca podržava Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL i InfluxDB line protokol — tako da se postojeći kolektori i nadzorne ploče priključuju bez prepisivanja.

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Što možete izgraditi uz {name}

GreptimeDB ključne značajke

Jedinstveni podatkovni model

Pohranite metrike, zapise i tragove kao široke događaje s vremenskom oznakom u jednom stupčastom mehanizmu i spajajte signale s običnim SQL-om.

SQL i PromQL

Upitajte iste podatke putem SQL-a za analitiku i PromQL-a za pravila upozorenja Grafane — nije potreban poseban sloj za upite niti sloj za prevođenje.

Nativni OpenTelemetry

Unesite OTLP za metrike, logove i tragove izravno, bez izvoznih sidecar-ova ili SDK-ova specifičnih za dobavljača između vaših usluga i baze podataka.

Široka podrška protokola

Podržava Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push, i MySQL ili PostgreSQL klijente na istoj instanci za drop-in migracije.

Ugrađena web nadzorna ploča

Istražite tablice, pokrenite SQL i PromQL upite i pregledajte status klastera iz ugrađenog web sučelja bez instaliranja zasebnog frontenda.

Object storage spreman

Konfigurirajte S3, GCS ili Azure Blob kao primarnu pohranu s lokalnom predmemorijom diska kako biste smanjili troškove dugoročnog zadržavanja za telemetriju visokog volumena.

Zašto pokrenuti GreptimeDB na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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