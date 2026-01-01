GreptimeDB je baza podataka za promatranje otvorenog koda, izgrađena u Rustu, koja pohranjuje metrike, logove i tragove kao široke događaje u jednom stupčastom mehanizmu. Jedna baza podataka zamjenjuje tipični trio Prometheus, Loki i Elasticsearch, omogućujući vam spajanje (JOIN) signala u SQL-u te posluživanje nadzornih ploča, upozorenja i AI agenata s jednog pozadinskog sustava umjesto s tri.

Samostalno hostiranje GreptimeDB-a na vlastitom VPS-u drži telemetriju visoke kardinalnosti pod vašom kontrolom, bez SaaS naplate po podatkovnoj točki, a ista instanca podržava Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL i InfluxDB line protokol — tako da se postojeći kolektori i nadzorne ploče priključuju bez prepisivanja.