Postavite GreptimeDB instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda objedinjena baza podataka za promatranje za metrike, zapise i tragove sa SQL-om i PromQL-om na jednom pogonu.
Odaberite VPS plan za GreptimeDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GreptimeDB
GreptimeDB je baza podataka za promatranje otvorenog koda, izgrađena u Rustu, koja pohranjuje metrike, logove i tragove kao široke događaje u jednom stupčastom mehanizmu. Jedna baza podataka zamjenjuje tipični trio Prometheus, Loki i Elasticsearch, omogućujući vam spajanje (JOIN) signala u SQL-u te posluživanje nadzornih ploča, upozorenja i AI agenata s jednog pozadinskog sustava umjesto s tri.
Samostalno hostiranje GreptimeDB-a na vlastitom VPS-u drži telemetriju visoke kardinalnosti pod vašom kontrolom, bez SaaS naplate po podatkovnoj točki, a ista instanca podržava Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL i InfluxDB line protokol — tako da se postojeći kolektori i nadzorne ploče priključuju bez prepisivanja.
GreptimeDB ključne značajke
Jedinstveni podatkovni model
Pohranite metrike, zapise i tragove kao široke događaje s vremenskom oznakom u jednom stupčastom mehanizmu i spajajte signale s običnim SQL-om.
SQL i PromQL
Upitajte iste podatke putem SQL-a za analitiku i PromQL-a za pravila upozorenja Grafane — nije potreban poseban sloj za upite niti sloj za prevođenje.
Nativni OpenTelemetry
Unesite OTLP za metrike, logove i tragove izravno, bez izvoznih sidecar-ova ili SDK-ova specifičnih za dobavljača između vaših usluga i baze podataka.
Široka podrška protokola
Podržava Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push, i MySQL ili PostgreSQL klijente na istoj instanci za drop-in migracije.
Ugrađena web nadzorna ploča
Istražite tablice, pokrenite SQL i PromQL upite i pregledajte status klastera iz ugrađenog web sučelja bez instaliranja zasebnog frontenda.
Object storage spreman
Konfigurirajte S3, GCS ili Azure Blob kao primarnu pohranu s lokalnom predmemorijom diska kako biste smanjili troškove dugoročnog zadržavanja za telemetriju visokog volumena.
Zašto pokrenuti GreptimeDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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