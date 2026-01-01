Postavite Nexterm instalacijom jednim klikom.
Upravljanje poslužiteljem otvorenog koda za SSH, VNC i RDP veze, dostupno u potpunosti iz vašeg preglednika.
Odaberite VPS plan za Nexterm
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Nexterm
Nexterm je platforma za upravljanje poslužiteljima otvorenog koda koja objedinjuje SSH terminalne sesije, VNC radne površine i RDP veze u jedno sučelje dostupno putem preglednika. Za razliku od tradicionalnih alata za daljinski pristup koji zahtijevaju lokalnog klijenta, Nexterm radi na vašem VPS-u i pruža vam potpuno središte za povezivanje dostupno s bilo kojeg uređaja s preglednikom.
Samostalno hostiranje Nexterma na vlastitom VPS-u znači da vaši podaci za prijavu na poslužitelj i podaci o sesiji nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Ugrađeni SFTP upravitelj datotekama, snimanje sesija, nadzor te podrška za organizacije i 2FA čine ga praktičnom zamjenom za žongliranje s više SSH klijenata, VNC preglednika i RDP alata.
Nexterm ključne značajke
SSH, VNC i RDP
Upravljajte SSH terminalima, VNC radnim površinama i RDP sesijama iz jedne kartice preglednika — nije potrebna instalacija lokalnog klijenta na bilo kojem uređaju.
SFTP upravitelj datoteka
Pregledavajte, prenesite i preuzmite datoteke na udaljenim poslužiteljima putem ugrađenog SFTP sučelja bez potrebe za zasebnim FTP klijentom.
Snimanje sesije
Snimanje i ponovna reprodukcija terminalskih i desktop sesija za reviziju, timski pregled ili otklanjanje poteškoća s prošlim promjenama.
Dvofaktorska autentifikacija
Zaštitite pristup svim vašim poslužiteljima uz 2FA i OIDC SSO, osiguravajući da samo ovlašteni korisnici mogu otvarati veze.
Višekorisničke organizacije
Podijelite poslužitelje i vjerodajnice u organizacije kako bi timovi mogli dijeliti pristup bez izlaganja nepovezane infrastrukture.
Zašto pokrenuti Nexterm na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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