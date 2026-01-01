Nexterm je platforma za upravljanje poslužiteljima otvorenog koda koja objedinjuje SSH terminalne sesije, VNC radne površine i RDP veze u jedno sučelje dostupno putem preglednika. Za razliku od tradicionalnih alata za daljinski pristup koji zahtijevaju lokalnog klijenta, Nexterm radi na vašem VPS-u i pruža vam potpuno središte za povezivanje dostupno s bilo kojeg uređaja s preglednikom.

Samostalno hostiranje Nexterma na vlastitom VPS-u znači da vaši podaci za prijavu na poslužitelj i podaci o sesiji nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Ugrađeni SFTP upravitelj datotekama, snimanje sesija, nadzor te podrška za organizacije i 2FA čine ga praktičnom zamjenom za žongliranje s više SSH klijenata, VNC preglednika i RDP alata.