AstrBot je moćna platforma otvorenog koda za chatbotove koja premošćuje velike jezične modele i popularne aplikacije za razmjenu poruka uključujući Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu i LINE. S preko 25.000 GitHub zvjezdica, pruža jedinstveni okvir za izgradnju konverzacijskih AI iskustava s multimodalnom podrškom, bazama znanja, agent sandboxom za sigurno izvršavanje koda i integracijom MCP-a (Model Context Protocol).

Samostalno hostiranje AstrBota na vlastitom VPS-u čuva vaše API ključeve, povijest razgovora i podatke baze znanja potpuno privatnima. S više od 1.000 dodataka zajednice koji se mogu instalirati s ugrađenog tržišta i web-baziranim korisničkim sučeljem za konfiguraciju, dobivate infrastrukturu AI chatbota poslovne razine bez ovisnosti o uslugama trećih strana.