Postavite AstrBot jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Višeplatformski okvir AI chatbota otvorenog koda koji povezuje velike jezične modele s vašim omiljenim aplikacijama za razmjenu poruka.
Odaberite VPS plan za AstrBot
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz AstrBot
AstrBot je moćna platforma otvorenog koda za chatbotove koja premošćuje velike jezične modele i popularne aplikacije za razmjenu poruka uključujući Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu i LINE. S preko 25.000 GitHub zvjezdica, pruža jedinstveni okvir za izgradnju konverzacijskih AI iskustava s multimodalnom podrškom, bazama znanja, agent sandboxom za sigurno izvršavanje koda i integracijom MCP-a (Model Context Protocol).
Samostalno hostiranje AstrBota na vlastitom VPS-u čuva vaše API ključeve, povijest razgovora i podatke baze znanja potpuno privatnima. S više od 1.000 dodataka zajednice koji se mogu instalirati s ugrađenog tržišta i web-baziranim korisničkim sučeljem za konfiguraciju, dobivate infrastrukturu AI chatbota poslovne razine bez ovisnosti o uslugama trećih strana.
AstrBot ključne značajke
Višeplatformsko slanje poruka
Povežite jedno AstrBot postavljanje s Telegramom, Discordom, Slackom, WeChatom, QQ-om, DingTalkom, Feishuom, LINE-om i ostalim istovremeno.
Tržište dodataka
Instalirajte s više od 1.000 dodataka zajednice jednim klikom za proširenje mogućnosti — alati za moderiranje, planeri, integracije i još mnogo toga.
Agent pješčanik
Izvršavajte kod sigurno unutar izoliranog sandboxa tijekom razgovora, omogućujući snažne agentne radne procese bez izlaganja host sustava.
Podrška baze znanja
Priložite prilagođene baze znanja svojim botovima kako bi odgovarali na pitanja temeljena na vašim vlastitim dokumentima i podacima umjesto na generičkim podacima za obuku.
MCP integracija
Podrška za Model Context Protocol omogućuje AstrBotu korištenje vanjskih alata i izvora podataka, otključavajući napredna agentska ponašanja izvan jednostavnog razgovora.
Zašto pokrenuti AstrBot na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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