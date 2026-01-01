Postavite Fusion RSS jednim klikom.
Lagan samohostiran RSS čitač s čistim web sučeljem, tipkovničkim prečacima i podrškom za Fever API.
Odaberite VPS plan za Fusion RSS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Fusion RSS
Fusion je minimalistički open-source RSS čitač napisan u Go-u koji se fokusira na brz, radni proces čitanja bez ometanja. Parsira RSS i Atom feedove, automatski otkriva feedove s URL-ova web stranica i organizira pretplate u grupe prateći nepročitano stanje, oznake i pretraživanje cijelog teksta kroz vašu biblioteku.
Samostalno hostiranje Fusiona na vašem VPS-u čuva vaš popis pretplata i povijest čitanja izvan usluga trećih strana, a njegova kompatibilnost s Fever API-jem omogućuje izvornim mobilnim klijentima poput Reeder, Unread i FeedMe da se sinkroniziraju s vašom vlastitom instancom umjesto s cloud agregatorom.
Fusion RSS ključne značajke
Fever API podrška
Sinkronizirajte članke s izvornim iOS, Android i desktop klijentima kao što su Reeder, Unread i FeedMe putem ugrađenog Fever-kompatibilnog API-ja.
Čitač upravljan tipkovnicom
Prečaci u stilu Google Readera omogućuju vam razvrstavanje stotina članaka po sesiji bez napuštanja tipkovnice.
Automatsko otkrivanje feeda
Zalijepite bilo koji URL web stranice i Fusion automatski pronalazi RSS ili Atom feed, uz grupnu organizaciju za uredne popise pretplata.
Responzivna PWA
Instalabilna progresivna web aplikacija pruža nativno iskustvo čitanja na telefonima, tabletima i stolnim preglednicima.
OIDC jedinstvena prijava
Neobavezna integracija OpenID Connecta omogućuje vam autentifikaciju pomoću Keycloaka, Authelie ili bilo kojeg usklađenog pružatelja identiteta.
Bez AI opterećenja
Namjerno izostavlja značajke AI sažimanja i preporuka kako bi čitatelj ostao usredotočen, lagan i predvidljiv.
Zašto pokrenuti Fusion RSS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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