Fusion je minimalistički open-source RSS čitač napisan u Go-u koji se fokusira na brz, radni proces čitanja bez ometanja. Parsira RSS i Atom feedove, automatski otkriva feedove s URL-ova web stranica i organizira pretplate u grupe prateći nepročitano stanje, oznake i pretraživanje cijelog teksta kroz vašu biblioteku.

Samostalno hostiranje Fusiona na vašem VPS-u čuva vaš popis pretplata i povijest čitanja izvan usluga trećih strana, a njegova kompatibilnost s Fever API-jem omogućuje izvornim mobilnim klijentima poput Reeder, Unread i FeedMe da se sinkroniziraju s vašom vlastitom instancom umjesto s cloud agregatorom.