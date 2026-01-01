Postavite Hermes WebUI jednim klikom.
Potpuna implementacija Hermesa koja uparuje AI agenta Hermesa s brzim samostalno hostiranim web chat sučeljem.
Odaberite VPS plan za Hermes WebUI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Hermes WebUI
Hermes WebUI je lagana web aplikacija otvorenog koda koja donosi Hermes AI agenta — samopoboljšavajući, uvijek aktivan agent iz Nous Researcha — u vaš preglednik s gotovo 1:1 CLI paritetom. Ovaj predložak objedinjuje WebUI zajedno s uzvodnim Hermes Agent pristupnikom tako da vam jedno postavljanje pruža i sučelje za chat u pregledniku i dugotrajnog agenta koji ga pokreće.
Samostalno hostiranje Hermes WebUI-ja na vlastitom VPS-u čuva vaše razgovore, memoriju agenta, vještine i API ključeve pružatelja na infrastrukturi koju kontrolirate. vi birate pružatelje modela, vi zadržavate sesije i sigurno pristupate agentu s računala ili mobilnog uređaja bez slanja podataka putem SaaS-a treće strane.
Hermes WebUI ključne značajke
Objedinjeni agent + WebUI
Isporučuje uzvodni Hermes Agent pristupnik i WebUI zajedno s dijeljenim volumenom stanja tako da sesije, vještine i memorija prežive ponovna pokretanja i ponovno se koriste na obje površine.
Potpuni CLI paritet
Sve što možete učiniti u Hermes terminalu — chat, alati, raspoređivanje, memorija, vještine — dostupno je iz istog web sučelja.
Raspored radnog prostora s tri panela
Sesije i navigacija lijevo, chat u sredini, i preglednik datoteka radnog prostora uživo desno s ugrađenim pregledima.
Strimanje s alatnim karticama
Strujanje tokena poslužitelja, ugrađene kartice za pozivanje alata, Mermaid dijagrami, isticanje sintakse i prsten za korištenje konteksta ugrađeni u podnožje sastavljača.
Prvo mobilno PWA
Responzivan mobilni izgled s hamburger izbornikom i dodirnim kontrolama — instalirajte ga na početni zaslon i upravljajte Hermesom s telefona.
Modeli agnostični prema pružatelju
Uključite OpenAI, Anthropic, Google ili OpenRouter ključeve prilikom implementacije i prebacujte se između modela iz dinamičnog padajućeg izbornika u korisničkom sučelju.
Zašto pokrenuti Hermes WebUI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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