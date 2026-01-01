Hermes WebUI je lagana web aplikacija otvorenog koda koja donosi Hermes AI agenta — samopoboljšavajući, uvijek aktivan agent iz Nous Researcha — u vaš preglednik s gotovo 1:1 CLI paritetom. Ovaj predložak objedinjuje WebUI zajedno s uzvodnim Hermes Agent pristupnikom tako da vam jedno postavljanje pruža i sučelje za chat u pregledniku i dugotrajnog agenta koji ga pokreće.

Samostalno hostiranje Hermes WebUI-ja na vlastitom VPS-u čuva vaše razgovore, memoriju agenta, vještine i API ključeve pružatelja na infrastrukturi koju kontrolirate. vi birate pružatelje modela, vi zadržavate sesije i sigurno pristupate agentu s računala ili mobilnog uređaja bez slanja podataka putem SaaS-a treće strane.