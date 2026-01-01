MongoDB je vodeća open-source dokumentna baza podataka koja pohranjuje podatke u fleksibilnim dokumentima nalik JSON-u, umjesto u krutim relacijskim tablicama. Verzija 4.4 donosi platformu spremnu za produkciju s ACID transakcijama s više dokumenata, snažnim okvirom za agregaciju i horizontalnom skalabilnošću putem shardinga. Njezina dinamična shema omogućuje evoluciju struktura podataka aplikacija bez složenih migracija, što je čini prirodnim izborom za moderne razvojne procese.

Pokretanje MongoDB-a na vlastitom VPS-u daje vam namjensku I/O izvedbu, potpunu kontrolu konfiguracije i predvidive troškove u usporedbi s upravljanim uslugama baze podataka u oblaku. Možete podesiti dodjelu memorije, implementirati prilagođene strategije sigurnosnog kopiranja i povezati bilo koju aplikaciju koristeći izvorne drivere dostupne za svaki glavni programski jezik.