Postavite MongoDB 4 instalacijom jednim klikom.
Fleksibilna dokumentno orijentirana NoSQL baza podataka za moderne aplikacije s dinamičnim shemama i snažnim upitima.
Odaberite VPS plan za MongoDB 4
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MongoDB 4
MongoDB je vodeća open-source dokumentna baza podataka koja pohranjuje podatke u fleksibilnim dokumentima nalik JSON-u, umjesto u krutim relacijskim tablicama. Verzija 4.4 donosi platformu spremnu za produkciju s ACID transakcijama s više dokumenata, snažnim okvirom za agregaciju i horizontalnom skalabilnošću putem shardinga. Njezina dinamična shema omogućuje evoluciju struktura podataka aplikacija bez složenih migracija, što je čini prirodnim izborom za moderne razvojne procese.
Pokretanje MongoDB-a na vlastitom VPS-u daje vam namjensku I/O izvedbu, potpunu kontrolu konfiguracije i predvidive troškove u usporedbi s upravljanim uslugama baze podataka u oblaku. Možete podesiti dodjelu memorije, implementirati prilagođene strategije sigurnosnog kopiranja i povezati bilo koju aplikaciju koristeći izvorne drivere dostupne za svaki glavni programski jezik.
MongoDB 4 ključne značajke
Model podataka dokumenta
Pohranite hijerarhijske, ugniježđene podatke u pojedinačne dokumente umjesto da ih širite po više spojenih tablica, pojednostavljujući kod aplikacije i upite.
ACID transakcije
Višedokumentne ACID transakcije jamče dosljednost podataka među kolekcijama, ispunjavajući zahtjeve pouzdanosti financijskih i kritičnih poslovnih podataka.
Agregacijski okvir
Snažni procesi agregacije temeljeni na pipeline-u transformiraju podatke serverski, omogućujući složenu analitiku bez premještanja podataka u zaseban sustav.
Horizontalno skaliranje
Ugrađeno dijeljenje automatski distribuira podatke preko više čvorova, skalirajući propusnost pisanja i pohranu kako vaši podaci rastu.
Bogati jezik upita
Podržava pretraživanje cijelog teksta, geoprostorne upite i složenije filtriranje sa sekundarnim indeksima optimiziranima za svaki uzorak pristupa.
Zašto pokrenuti MongoDB 4 na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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