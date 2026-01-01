Do 69% popusta za MongoDB 4

Postavite MongoDB 4 instalacijom jednim klikom.

Fleksibilna dokumentno orijentirana NoSQL baza podataka za moderne aplikacije s dinamičnim shemama i snažnim upitima.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite MongoDB 4 instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za MongoDB 4

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz MongoDB 4

MongoDB je vodeća open-source dokumentna baza podataka koja pohranjuje podatke u fleksibilnim dokumentima nalik JSON-u, umjesto u krutim relacijskim tablicama. Verzija 4.4 donosi platformu spremnu za produkciju s ACID transakcijama s više dokumenata, snažnim okvirom za agregaciju i horizontalnom skalabilnošću putem shardinga. Njezina dinamična shema omogućuje evoluciju struktura podataka aplikacija bez složenih migracija, što je čini prirodnim izborom za moderne razvojne procese.

Pokretanje MongoDB-a na vlastitom VPS-u daje vam namjensku I/O izvedbu, potpunu kontrolu konfiguracije i predvidive troškove u usporedbi s upravljanim uslugama baze podataka u oblaku. Možete podesiti dodjelu memorije, implementirati prilagođene strategije sigurnosnog kopiranja i povezati bilo koju aplikaciju koristeći izvorne drivere dostupne za svaki glavni programski jezik.

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Što možete izgraditi uz {name}

MongoDB 4 ključne značajke

Model podataka dokumenta

Pohranite hijerarhijske, ugniježđene podatke u pojedinačne dokumente umjesto da ih širite po više spojenih tablica, pojednostavljujući kod aplikacije i upite.

ACID transakcije

Višedokumentne ACID transakcije jamče dosljednost podataka među kolekcijama, ispunjavajući zahtjeve pouzdanosti financijskih i kritičnih poslovnih podataka.

Agregacijski okvir

Snažni procesi agregacije temeljeni na pipeline-u transformiraju podatke serverski, omogućujući složenu analitiku bez premještanja podataka u zaseban sustav.

Horizontalno skaliranje

Ugrađeno dijeljenje automatski distribuira podatke preko više čvorova, skalirajući propusnost pisanja i pohranu kako vaši podaci rastu.

Bogati jezik upita

Podržava pretraživanje cijelog teksta, geoprostorne upite i složenije filtriranje sa sekundarnim indeksima optimiziranima za svaki uzorak pristupa.

Zašto pokrenuti MongoDB 4 na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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