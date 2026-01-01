Cerbos je samostalno hostirana točka odlučivanja o pravilima koja odvaja logiku autorizacije od vašeg aplikacijskog koda. Umjesto raspršivanja provjera dopuštenja po uslugama, definirate pravila resursa i principala kao YAML datoteke kontrolirane verzijama, a Cerbos odgovara na pitanja autorizacije putem REST i gRPC API-ja u vremenu odziva manjem od milisekunde.

Samostalno hostiranje Cerbosa na vašem vlastitom VPS-u zadržava svaku odluku o autorizaciji i revizijski zapisnik u potpunosti unutar vaše infrastrukture — nijedna usluga treće strane ne vidi koji korisnici pristupaju kojim resursima. Pravila žive uz vaš kod, integriraju se s bilo kojim jezikom putem generiranih SDK klijenata i mogu se ponovno učitati tijekom izvođenja bez ponovnog pokretanja vaših usluga.