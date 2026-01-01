Postavite Cerbos instalacijom jednim klikom.
Usluga autorizacije otvorenog koda, neovisna o jeziku, za pisanje kontekstno svjesnih pravila kontrole pristupa kao koda.
Odaberite VPS plan za Cerbos
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Cerbos
Cerbos je samostalno hostirana točka odlučivanja o pravilima koja odvaja logiku autorizacije od vašeg aplikacijskog koda. Umjesto raspršivanja provjera dopuštenja po uslugama, definirate pravila resursa i principala kao YAML datoteke kontrolirane verzijama, a Cerbos odgovara na pitanja autorizacije putem REST i gRPC API-ja u vremenu odziva manjem od milisekunde.
Samostalno hostiranje Cerbosa na vašem vlastitom VPS-u zadržava svaku odluku o autorizaciji i revizijski zapisnik u potpunosti unutar vaše infrastrukture — nijedna usluga treće strane ne vidi koji korisnici pristupaju kojim resursima. Pravila žive uz vaš kod, integriraju se s bilo kojim jezikom putem generiranih SDK klijenata i mogu se ponovno učitati tijekom izvođenja bez ponovnog pokretanja vaših usluga.
Cerbos ključne značajke
Politika kao kod
Definirajte pravila pristupa u verzijski kontroliranim YAML datotekama s potpunom Git poviješću, pregledom koda i CI/CD validacijom umjesto tablica baze podataka skrivenih unutar vaše aplikacije.
Jezično neovisan
Pozovite Cerbos putem REST-a ili gRPC-a iz bilo kojeg jezika sa službenim SDK klijentima za Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby i Rust.
Odluke svjesne konteksta
Procijenite dopuštenja prema atributima korisnika, resursa i okruženja — uključujući JWT tvrdnje — kako biste izrazili detaljna pravila izvan statičkih dodjela uloga.
Sub-milisekundna latencija
Pravila se kompiliraju u memorijski mehanizam za donošenje odluka, tako da se provjere vraćaju za znatno manje od milisekunde i skaliraju se horizontalno bez skoka na bazu podataka.
Ugrađeni revizijski zapisnik
Svaka odluka o autorizaciji može se zabilježiti s potpunim kontekstom zahtjeva i odgovora za izvještavanje o usklađenosti i naknadno otklanjanje pogrešaka u pravilima.
Zašto pokrenuti Cerbos na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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