RStudio Server je web-bazirana verzija RStudio IDE-a, najraširenijeg razvojnog okruženja za programski jezik R. Radi u potpunosti u pregledniku, pružajući znanstvenicima za podatke, statističarima i istraživačima isto R okruženje bogato značajkama koje bi imali na lokalnom stolnom računalu — uređivač skripti, konzolu, preglednik grafikona, upravitelj paketa i inspektor okruženja — bez potrebe za instalacijom R-a ili RStudija na računalu svakog korisnika.

Samostalno hostiranje RStudio Servera na VPS-u pruža vašem timu postojano R okruženje podržano namjenskim CPU-om i memorijom. Analize, instalacije paketa i veliki skupovi podataka ostaju na poslužitelju umjesto da troše resurse lokalnog računala, čineći praktičnim pokretanje računalno intenzivnih R radnih opterećenja s bilo kojeg uređaja.