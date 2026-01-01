Dograh je besplatna, open-source no-code platforma koja vam omogućuje izgradnju i implementaciju glasovnih agenata pokretanih umjetnom inteligencijom bez pisanja ijednog retka koda. Njegovo sučelje povuci-i-ispusti vodi vas od koncepta do živog, produkcijski spremnog glasovnog agenta za manje od deset minuta, uz podršku za preko 30 jezika, analitiku u stvarnom vremenu i inteligentno usmjeravanje poziva ugrađeno od samog početka.

Samostalno hostiranje Dograha na vašem VPS-u čuva sve podatke razgovora, snimke i interakcije s korisnicima na vašoj vlastitoj infrastrukturi, što je ključno za usklađenost s GDPR-om i industrije sa strogim zahtjevima za rezidenciju podataka. Uključene komponente PostgreSQL, Redis i MinIO pružaju performanse pohrane i predmemoriranja koje zahtijevaju glasovne interakcije niske latencije.