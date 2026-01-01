Postavite Dograh instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda bez kodiranja za izradu i implementaciju AI glasovnih agenata za nekoliko minuta, s podrškom za više od 30 jezika.
Odaberite VPS plan za Dograh
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dograh
Dograh je besplatna, open-source no-code platforma koja vam omogućuje izgradnju i implementaciju glasovnih agenata pokretanih umjetnom inteligencijom bez pisanja ijednog retka koda. Njegovo sučelje povuci-i-ispusti vodi vas od koncepta do živog, produkcijski spremnog glasovnog agenta za manje od deset minuta, uz podršku za preko 30 jezika, analitiku u stvarnom vremenu i inteligentno usmjeravanje poziva ugrađeno od samog početka.
Samostalno hostiranje Dograha na vašem VPS-u čuva sve podatke razgovora, snimke i interakcije s korisnicima na vašoj vlastitoj infrastrukturi, što je ključno za usklađenost s GDPR-om i industrije sa strogim zahtjevima za rezidenciju podataka. Uključene komponente PostgreSQL, Redis i MinIO pružaju performanse pohrane i predmemoriranja koje zahtijevaju glasovne interakcije niske latencije.
Dograh ključne značajke
Alat za izradu agenta bez koda
Tijekovi rada povuci i ispusti omogućuju netehničkim korisnicima kreiranje potpunih tijekova glasovnih razgovora bez pisanja koda.
Podrška za 30+ jezika
Izvorna višejezična sinteza i prepoznavanje glasa omogućuje interakcije s korisnicima na jeziku koji vaši korisnici preferiraju.
Inteligentno usmjeravanje poziva
Složeni upiti automatski se prosljeđuju ljudskim agentima, dok AI učinkovito obrađuje rutinske zahtjeve.
Analitika u stvarnom vremenu
Nadzorne ploče uživo prikazuju metrike razgovora, stope dovršenosti i izvedbu agenata tako da možete kontinuirano optimizirati.
Arhitektura koja stavlja privatnost na prvo mjesto
Svi podaci o razgovorima ostaju na vašoj infrastrukturi, čime se jednostavno ispunjavaju zahtjevi usklađenosti s GDPR-om i industrijskim propisima.
Zašto pokrenuti Dograh na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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