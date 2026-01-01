Postavite Deluge instalacijom jednim klikom.
Lagan BitTorrent klijent s web sučeljem, podrškom za dodatke i besprijekornom integracijom automatizacije medija.
Odaberite VPS plan za Deluge
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Deluge
Deluge je klijent BitTorrenta bogat značajkama i lagan, izgrađen na libtorrent biblioteci, koji nudi sve bitne mogućnosti upravljanja torrentima putem čistog sučelja temeljenog na pregledniku. Podržava enkripciju protokola, DHT, razmjenu peerova, proxy usmjeravanje, kontrolu brzine i ekosustav dodataka — što ga čini pouzdanim izborom za povremeno preuzimanje i napredne postavke automatizacije medija.
Postavljanje Delugea na VPS-u pruža namjensku propusnost za kontinuirano seedanje i preuzimanje bez trošenja vaše kućne internetske veze ili ograničenja podataka. Uvijek uključeno okruženje održava zdrave omjere na privatnim trackerima, glatko se integrira s alatima za automatizaciju poput Sonarra i Radarra, te drži vašu torrent aktivnost izoliranom na namjenskoj infrastrukturi sa statičkom IP adresom.
Deluge ključne značajke
Sučelje temeljeno na pregledniku
Upravljajte svim torrentima s bilo kojeg uređaja putem responzivnog web sučelja bez instaliranja desktop klijenta ili održavanja izravnog pristupa poslužitelju.
Integracija medijske automatizacije
Nativno se integrira sa Sonarr, Radarr i Lidarr za automatizirano preuzimanje sadržaja, preimenovanje i organizaciju biblioteke.
Enkripcija protokola
Šifrira BitTorrent promet kako bi se smanjilo prigušivanje od strane ISP-a i poboljšala privatnost za sve torrent aktivnosti na poslužitelju.
Sustav dodataka
Proširite funkcionalnost s dodacima za oznake, planiranje, RSS feedove, web seedove i daljinsko upravljanje klijentima.
Granularne kontrole brzine
Postavite globalna i po torrentu ograničenja prijenosa/preuzimanja uz podršku raspoređivanja za upravljanje korištenjem propusnosti tijekom dana.
Zašto pokrenuti Deluge na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Istražite više aplikacija za implementaciju
Anki Sync Server Enhanced
Samostalno hostiran Anki poslužitelj za sinkronizaciju s podrškom za više korisnika, sigurnosnim kopijama i web nadzornom pločom