Deluge je klijent BitTorrenta bogat značajkama i lagan, izgrađen na libtorrent biblioteci, koji nudi sve bitne mogućnosti upravljanja torrentima putem čistog sučelja temeljenog na pregledniku. Podržava enkripciju protokola, DHT, razmjenu peerova, proxy usmjeravanje, kontrolu brzine i ekosustav dodataka — što ga čini pouzdanim izborom za povremeno preuzimanje i napredne postavke automatizacije medija.

Postavljanje Delugea na VPS-u pruža namjensku propusnost za kontinuirano seedanje i preuzimanje bez trošenja vaše kućne internetske veze ili ograničenja podataka. Uvijek uključeno okruženje održava zdrave omjere na privatnim trackerima, glatko se integrira s alatima za automatizaciju poput Sonarra i Radarra, te drži vašu torrent aktivnost izoliranom na namjenskoj infrastrukturi sa statičkom IP adresom.