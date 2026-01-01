Postavite Suwayomi instalacijom jednim klikom.
Samohostiran server za mange i stripove koji donosi stotine Tachiyomi izvora u bilo koji web preglednik.
Odaberite VPS plan za Suwayomi
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Suwayomi
Suwayomi-Server je samostalno hostiran poslužitelj za čitanje mangi i stripova — desktop prepravka popularne Android aplikacije Tachiyomi. Povezuje se sa stotinama izvora mangi putem istog ekosustava proširenja kao i Tachiyomi, dajući vam pristup ogromnoj biblioteci naslova s čistog web sučelja dostupnog na bilo kojem uređaju. Za razliku od usluga mangi temeljenih na oblaku s ograničenim katalozima i pretplatničkim zidovima, Suwayomi radi u potpunosti na vašem vlastitom poslužitelju bez tekućih naknada.
Sva povijest čitanja, podaci biblioteke i preuzimanja pohranjuju se lokalno. Suwayomi podržava automatska ažuriranja biblioteke, preuzimanja poglavlja u CBZ formatu, podršku za OPDS katalog za namjenske aplikacije za e-čitače i prilagodljivo iskustvo čitanja — što ga čini potpunom samostalno hostiranom platformom za ljubitelje mangi i stripova.
Suwayomi ključne značajke
Stotine izvora
Povežite se sa stotinama izvora mange i stripova koristeći ekosustav proširenja Tachiyomi, koji pokriva stranice na desecima jezika i žanrova.
Automatsko ažuriranje biblioteke
Postavite interval ažuriranja i Suwayomi automatski provjerava sve praćene serije za nova poglavlja, čime vaša biblioteka ostaje ažurna bez ručnog osvježavanja.
Izvanmrežno preuzimanje poglavlja
Preuzmite poglavlja za čitanje izvan mreže, opcionalno spremljena kao CBZ arhive kompatibilne s bilo kojom aplikacijom za čitanje stripova.
Podrška za OPDS katalog
Ugrađeni OPDS katalog omogućuje aplikacijama za e-čitače poput KOReader-a i Panels-a da se izravno povežu s vašom Suwayomi bibliotekom za čitanje na namjenskim uređajima.
Čitač temeljen na pregledniku
Čitajte mangu izravno u pregledniku s čitačem punim značajki koji podržava prilagođene rasporede, načine prikaza stranica i postavke smjera čitanja.
Zašto pokrenuti Suwayomi na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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