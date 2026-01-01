Do 69% popusta za Suwayomi

Postavite Suwayomi instalacijom jednim klikom.

Samohostiran server za mange i stripove koji donosi stotine Tachiyomi izvora u bilo koji web preglednik.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Suwayomi instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Suwayomi

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Suwayomi

Suwayomi-Server je samostalno hostiran poslužitelj za čitanje mangi i stripova — desktop prepravka popularne Android aplikacije Tachiyomi. Povezuje se sa stotinama izvora mangi putem istog ekosustava proširenja kao i Tachiyomi, dajući vam pristup ogromnoj biblioteci naslova s čistog web sučelja dostupnog na bilo kojem uređaju. Za razliku od usluga mangi temeljenih na oblaku s ograničenim katalozima i pretplatničkim zidovima, Suwayomi radi u potpunosti na vašem vlastitom poslužitelju bez tekućih naknada.

Sva povijest čitanja, podaci biblioteke i preuzimanja pohranjuju se lokalno. Suwayomi podržava automatska ažuriranja biblioteke, preuzimanja poglavlja u CBZ formatu, podršku za OPDS katalog za namjenske aplikacije za e-čitače i prilagodljivo iskustvo čitanja — što ga čini potpunom samostalno hostiranom platformom za ljubitelje mangi i stripova.

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Što možete izgraditi uz {name}

Suwayomi ključne značajke

Stotine izvora

Povežite se sa stotinama izvora mange i stripova koristeći ekosustav proširenja Tachiyomi, koji pokriva stranice na desecima jezika i žanrova.

Automatsko ažuriranje biblioteke

Postavite interval ažuriranja i Suwayomi automatski provjerava sve praćene serije za nova poglavlja, čime vaša biblioteka ostaje ažurna bez ručnog osvježavanja.

Izvanmrežno preuzimanje poglavlja

Preuzmite poglavlja za čitanje izvan mreže, opcionalno spremljena kao CBZ arhive kompatibilne s bilo kojom aplikacijom za čitanje stripova.

Podrška za OPDS katalog

Ugrađeni OPDS katalog omogućuje aplikacijama za e-čitače poput KOReader-a i Panels-a da se izravno povežu s vašom Suwayomi bibliotekom za čitanje na namjenskim uređajima.

Čitač temeljen na pregledniku

Čitajte mangu izravno u pregledniku s čitačem punim značajki koji podržava prilagođene rasporede, načine prikaza stranica i postavke smjera čitanja.

Zašto pokrenuti Suwayomi na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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30-dnevno jamstvo povrata novca

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

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