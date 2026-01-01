Suwayomi-Server je samostalno hostiran poslužitelj za čitanje mangi i stripova — desktop prepravka popularne Android aplikacije Tachiyomi. Povezuje se sa stotinama izvora mangi putem istog ekosustava proširenja kao i Tachiyomi, dajući vam pristup ogromnoj biblioteci naslova s čistog web sučelja dostupnog na bilo kojem uređaju. Za razliku od usluga mangi temeljenih na oblaku s ograničenim katalozima i pretplatničkim zidovima, Suwayomi radi u potpunosti na vašem vlastitom poslužitelju bez tekućih naknada.

Sva povijest čitanja, podaci biblioteke i preuzimanja pohranjuju se lokalno. Suwayomi podržava automatska ažuriranja biblioteke, preuzimanja poglavlja u CBZ formatu, podršku za OPDS katalog za namjenske aplikacije za e-čitače i prilagodljivo iskustvo čitanja — što ga čini potpunom samostalno hostiranom platformom za ljubitelje mangi i stripova.