Postavite početnu galeriju instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostana galerija fotografija i videozapisa temeljena na pregledniku s pretraživanjem sličnih slika, prepoznavanjem lica i geolokacijskim pretraživanjem.
Odaberite VPS plan za Home Gallery
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Home Gallery
Home Gallery je samostalno ugošćena web galerija otvorenog koda za osobne foto i video arhive. Indeksira vaše medije na disku, izvlači EXIF metapodatke, generira preglede u više rezolucija i pruža brzo iskustvo pregledavanja s beskonačnim pomicanjem koje jednako dobro funkcionira na telefonu, tabletu ili stolnom računalu — bez učitavanja ičega na cloud uslugu treće strane.
Ono što ga čini drugačijim je kontekstualno otkrivanje sadržaja. Home Gallery koristi TensorFlow modele za ugradnju svake fotografije radi pretraživanja sličnih slika, pokreće detekciju lica tako da možete pregledavati po osobi i reverzno geokodira GPS koordinate u čitljive nazive mjesta. Originalne datoteke ostaju netaknute i mogu se čak premjestiti izvan mreže nakon što se izrade pregledi, što ga čini prikladnim za dugoročne arhive koje se protežu na više diskova.
Home Gallery ključne značajke
Pretraga sličnih slika
Odaberite bilo koju fotografiju i pronađite vizualno slične snimke u cijeloj arhivi — pronađite svaku sliku zalaska sunca, plaže ili kućnog ljubimca bez ručnog označavanja.
Prepoznavanje lica
Lica se automatski prepoznaju i grupiraju, tako da je pregledavanje svih fotografija jedne osobe samo jedan klik umjesto zamornog označavanja po oznakama.
Geografsko obrnuto pretraživanje
GPS koordinate u EXIF-u pretvaraju se u nazive država, gradova i mjesta tako da galerija postaje pretraživa karta mjesta gdje je svaka fotografija snimljena.
Izražajan jezik za upite
Filtrirajte biblioteku pomoću operatora 'i', 'ili' i 'ne' preko oznaka, datuma, mjesta, lica i metapodataka kamere za izradu preciznih spremljenih prikaza.
Podrška za izvanmrežni izvor
Nakon što se pregledi izdvoje, izvorni disk može ostati izvan mreže — savršeno za arhive raširene po vanjskim pogonima koji nisu uvijek montirani.
PWA mobilna galerija
Instalabilna progresivna web aplikacija pruža iskustvo pregledavanja poput aplikacije na telefonima i tabletima bez ikakve izvorne instalacije ili trgovine aplikacijama.
Zašto pokrenuti Home Gallery na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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