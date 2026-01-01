Home Gallery je samostalno ugošćena web galerija otvorenog koda za osobne foto i video arhive. Indeksira vaše medije na disku, izvlači EXIF metapodatke, generira preglede u više rezolucija i pruža brzo iskustvo pregledavanja s beskonačnim pomicanjem koje jednako dobro funkcionira na telefonu, tabletu ili stolnom računalu — bez učitavanja ičega na cloud uslugu treće strane.

Ono što ga čini drugačijim je kontekstualno otkrivanje sadržaja. Home Gallery koristi TensorFlow modele za ugradnju svake fotografije radi pretraživanja sličnih slika, pokreće detekciju lica tako da možete pregledavati po osobi i reverzno geokodira GPS koordinate u čitljive nazive mjesta. Originalne datoteke ostaju netaknute i mogu se čak premjestiti izvan mreže nakon što se izrade pregledi, što ga čini prikladnim za dugoročne arhive koje se protežu na više diskova.