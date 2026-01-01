Do 69% popusta za Home Gallery

Postavite početnu galeriju instalacijom jednim klikom.

Samostalno hostana galerija fotografija i videozapisa temeljena na pregledniku s pretraživanjem sličnih slika, prepoznavanjem lica i geolokacijskim pretraživanjem.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite početnu galeriju instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Home Gallery

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Home Gallery

Home Gallery je samostalno ugošćena web galerija otvorenog koda za osobne foto i video arhive. Indeksira vaše medije na disku, izvlači EXIF metapodatke, generira preglede u više rezolucija i pruža brzo iskustvo pregledavanja s beskonačnim pomicanjem koje jednako dobro funkcionira na telefonu, tabletu ili stolnom računalu — bez učitavanja ičega na cloud uslugu treće strane.

Ono što ga čini drugačijim je kontekstualno otkrivanje sadržaja. Home Gallery koristi TensorFlow modele za ugradnju svake fotografije radi pretraživanja sličnih slika, pokreće detekciju lica tako da možete pregledavati po osobi i reverzno geokodira GPS koordinate u čitljive nazive mjesta. Originalne datoteke ostaju netaknute i mogu se čak premjestiti izvan mreže nakon što se izrade pregledi, što ga čini prikladnim za dugoročne arhive koje se protežu na više diskova.

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Što možete izgraditi uz {name}

Home Gallery ključne značajke

Pretraga sličnih slika

Odaberite bilo koju fotografiju i pronađite vizualno slične snimke u cijeloj arhivi — pronađite svaku sliku zalaska sunca, plaže ili kućnog ljubimca bez ručnog označavanja.

Prepoznavanje lica

Lica se automatski prepoznaju i grupiraju, tako da je pregledavanje svih fotografija jedne osobe samo jedan klik umjesto zamornog označavanja po oznakama.

Geografsko obrnuto pretraživanje

GPS koordinate u EXIF-u pretvaraju se u nazive država, gradova i mjesta tako da galerija postaje pretraživa karta mjesta gdje je svaka fotografija snimljena.

Izražajan jezik za upite

Filtrirajte biblioteku pomoću operatora 'i', 'ili' i 'ne' preko oznaka, datuma, mjesta, lica i metapodataka kamere za izradu preciznih spremljenih prikaza.

Podrška za izvanmrežni izvor

Nakon što se pregledi izdvoje, izvorni disk može ostati izvan mreže — savršeno za arhive raširene po vanjskim pogonima koji nisu uvijek montirani.

PWA mobilna galerija

Instalabilna progresivna web aplikacija pruža iskustvo pregledavanja poput aplikacije na telefonima i tabletima bez ikakve izvorne instalacije ili trgovine aplikacijama.

Zašto pokrenuti Home Gallery na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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